Kdo so glavni izzivalci Pogačarja, v kakšni formi prihajajo na Tour?

Začetek dirke po Franciji se nezadržno približuje, od sobotnega štarta prve etape v Lillu nas loči še manj kot teden dni. Kolesarji so že opravili z zadnjimi višinskimi pripravami pred prihodom na sever Francije, zadnji dnevi bodo namenjeni regeneraciji, psihološki pripravi in številnim medijskim obveznostim, ki so del dirke po Franciji. Analizirali smo, kako so se letos odrezali največji tekmeci Tadeja Pogačarja v lovu na rumeno majico in s kakšno popotnico prihajajo na štart francoske pentlje.