Tadej Pogačar tik pod vrhom

V Italiji potekajo pripravljalne dirke za zadnji kolesarski spomenik sezone, dirko po Lombardiji. Na današnji dirki Giro del'Emilia je nastopil tudi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je zasedel 2. mesto.

Na zahtevni,187 kilometrov – v zaključku dirke so tekmovalci morali petkrat premagati vzpon na San Luco – dolgi progi je bil močnejši Španec Enric Mas (Movistar), ki je imel na koncu 12 sekund prednosti pred dvakratnim zmagovalcem Toura. Na 3. in 4. mesto sta se uvrstila veterana, Italijan Domenico Pozzovivo in Španec Alejandro Valverde.

Na dirki, ki jo je že dvakrat dobil Primož Roglič, a letos lanske zmage na njej ni branil, je bil Pogačar edini slovenski predstavnik.

Še pred moškimi so se na nekoliko krajši progi merile tudi ženske, zelo solidni uvrstitvi sta zabeležili Urša Pintar in Pogačarjeva izbranka Urška Žigart. Prva je bila z zaostankom 33 sekund za zmagovalko Eliso Longo Borghini 11., Urška pa je bila šest sekund počasnejša in se je uvrstila mesto za reprezentančno kolegico.

Tjaša Sušnik (BTC City Ljubljana Scott) je bila 41., ekipne kolegice Nika Bobnar, Erika Jesenko in Ana Ahačič pa so se uvrstile na 62., 71. in 108. mesto.