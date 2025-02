Tadej Pogačar trenira v peklu severa

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v ponedeljek na Instagramu objavil posnetek vožnje po tlakovani stezi, na kateri vsako leto poteka legendarna klasika Pariz-Roubaix. S tem je sprožil val ugibanj, ali se bo že letos preizkusil na enodnevni dirki, ki ji pravijo tudi pekel severa.

To je edini od petih takoimenovanih spomenikov, na katerih 26-letni Slovenec še ni nastopil. Dirke letos v svojem koledarju nima označene, ima pa med nastopoma na dirkah Ronde van Vlaanderen (6. 4.) in Amstel Gold (20. 4.) en teden brez obveznosti. 122. dirka Pariz-Roubaix bo 13. aprila.

Na videoposnetku Pogačar kolesari po Arenberškem rovu, legendarnem 2,3 km dolgem ozkem pasu tlakovane ceste, na katerem poteka kraljica klasik.

Zvezdnik ekipe UAE Emirates in svetovni prvak ter zmagovalec Toura in Gira 2024 bo sezono začel prihodnji teden z dirko po Združenih arabskih emiratih.

Nato marca sledita italijanski enodnevni klasiki Strade Bianche (8. 3.) in Milano-Sanremo (22. 3.) ter belgijska in nizozemska klasiki E3 Saxo Classica (28. 3.) in Liege-Bastogne-Liege (27. 4.).