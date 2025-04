Tadej Pogačar ujezil teniške navdušence in sodnico, a razveselil zmagovalca

Ne zgodi se vsak dan, ko se na tribunah teniškega stadiona v Monte Carlu kot gost pojavi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. Še redkeje je v središču pozornosti zaradi nerodnosti in kršenja pravil obnašanja. Naš as in njegova srčna izbranka Urška Žigart sta na stadion prišla v trenutku, ko je imel v dvoboju prvega kola teniškega turnirja Masters 1000 Lorenza Musettija in Buja Yunchaoketeja začetni udarec Kitajec, ki je bil takrat v prednosti s 6:3 in 3:2. Yunchaoketeja je zmotilo gibanje na tribuni pred njim in se je ustavil, da bi se Pogačar usedel. Slovenec je potreboval nekoliko več časa, da je na prostoru VIP ob sebi našel še prosti sedež za Urško, zaradi česar si je prislužil žvižge gledalcev. Oglasila se je tudi sodnica. »Prosim, vzemite prve razpoložljive sedeže. Čakamo na vaju,« je sporočila slovenskemu paru.

Po dvoboju, ki je po Tadejevem in Urškinem prihodu dobil obrat, se je zmagovalec Musetti zahvalil prav slovenskemu asu, ki ima stalno prebivališče v monaški kneževini.

»Opazil sem, da je Pogačar na tribunah. Je odličen zgled borbenosti in truda. Dal mi je dodaten zagon za vrnitev v dvoboj. Prišel je, ko sem v drugem nizu izpeljal brejk. Mogoče je tudi njegova mala zasluga, da sem zmagal,« je povedal 16. igralec na teniški lestvici ATP.