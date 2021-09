Top Ganna proti King Kungu, lahko pa se vmeša tudi Pogi

Jan Tratnik štarta ob 15:01, Tadej Pogačar ob 15:58

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

Med 58. najboljšimi, ki se bodo na progi med Knokke-Heistom in Brugesom pomerili sta tudiin. Slovenca bosta med favoriti iz druge vrste. V prvi so Italijan, lanski zmagovalec, Švicar, ki je pred dnevi postal evropski prvak v tej discipliniin belgijski švicarki kolesarki nož Wout van Aert.Štrene jim lahko zmešajo še belgijski obet desetletja, še en Švicar, in še en. Potem pa bomo pozorni še na Dancainin Francozater seveda na Slovencain TTrasa, proga, je ravninska, ima samo 78 višinskih metrov, dolga pa je 43.3 kilometra. Dolžina je taka, kot se spodobi za svetovna prvenstva, vendar višinski metri manjkajo skoraj vsem razen prvima favoritoma Ganni in Kungu.Ura resnice, bo trajala precej manj kot uro, videli bomo trenutno vse najboljše mojstre te discipline razen, najboljšega na Olimpu, ki se je predvsem zaradi palačinkaste trase odločil, da ne bo poskusil osvojiti dvojno krono.