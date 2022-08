Tratnik bo pomagal Rogliču

Slovenski kolesar Jan Tratnik bo kariero nadaljeval pri ekipi Jumbo Visma, kjer se bo pridružil slovenskemu asu Primožu Rogliču. Pogodbo je podpisal do leta 2024, so sporočili iz nizozemske ekipe na njihovi uradni spletni strani. »Tratnik je aktualni slovenski prvak v vožnji na čas in je leta 2020 zmagal na etapi dirke po Italiji,« so pri tem navedli pri nizozemski zasedbi.

Dvaintridesetletnik pa je v izjavi za Jumbo Vismo dejal: »Ponosen sem, da sem član ene izmed najboljših svetovnih ekip. Pokazali so svojo sposobnost izboljšanja kolesarjev. Veselim se, da bom lahko prispeval k prihodnjim uspehom ekipe.«

Športni direktor nizozemske ekipe Merjin Zeeman je sklenitev sodelovanja z že drugim Slovencem pospremil z besedami: »Veseli smo Janovega prihoda. Jumbo Visma je ambiciozna ekipa in tekmujemo v največjih dirkah v celotni sezoni. Jan je kot osebnost in kolesar zelo cenjen in se teh ambicij tudi zaveda.«