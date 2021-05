Tratnik in Mohorič upata na proste roke v Goriških brdih

V nadaljevanju preberite:

Kdor si želi naslednjega dvoboja med Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem, bo moral počakati na 26. junij in začetek 108. Toura v Brestu. Danes pa bo v Torinu štartala karavana 104. dirke po Italiji, v njej bosta dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik (oba Bahrain Victorious). Doletela ju bo čast, da bosta dirkala tudi na domačih cestah, v 15. etapi, ki bo 3479,9 km dolgo rožnato dirko popeljala tudi v Goriška brda in Novo Gorico.