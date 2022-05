Ubežniku Oldaniju 12. etapa

Italijan Stefano Oldani je zmagovalec 12., 204 kilometre dolge etape kolesarske dirke po Italiji od Parme do Genove. Kolesar ekipe Alpecin-Fenix je bil najmočnejši v ubežni skupini, ki je prvotno štela 25 kolesarjev, na zadnjem od treh kategoriziranih vzponov tretje kategorije pa so v ospredju ostali le še trije. Drugo mesto je zasedel njegov rojak Lorento Rota, tretji je bil Nizozemec Gijs Leemreize. Štiriindvajsetletni Oldani je vknjižil svojo prvo zmago v profesionalni karieri.

»Čarobno. Dolgo sem garal za to, za zmago se lahko zahvalim ekipi. V ubežni skupini smo imeli tri kolesarje, najbolj pomembno pa je, da je bil v njej tudi Mathieu van der Poel. Vedeli smo, da bodo vsi pazili prav njega in da bova zaradi tega imela druga dva več možnosti. In to sem izrabil. Roto poznam, sva prijatelja. Vedel sem, da bo šprint težak, a sem imel vendarle na koncu več moči od njega,« je bil po zmagi zadovoljen Oldani. V ubežni skupini je bilo nekaj odličnih kolesarjev, Nizozemci Bauke Mollema, Wilco Kelderman, van der Poel in še nekateri, prav noben pa ni odgovoril na napad Rote na drugem od treh kategoriziranih vzponov v etapi. Sta pa se mu na spustu 45 kilometrov pred ciljem pridružila Oldani in Leemreize. Trojka nato kljub veliki vročini ni popuščala do konca.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb na vrhu, v petek bo še devetič letos rožnato majico oblekel Španec Juan Lopez (Trek-Segafredo), ki ima 12 sekund prednosti pred olimpijskim prvakom in nekdanjim zmagovalcem Gira, Ekvadorcem Richardom Carapazom. Oba sta danes v cilj prišla v glavnini, ki je zaostala dve minuti in osem sekund. V njej je bil tudi edini slovenski predstavnik Domen Novak (Bahrain Victorious). Zasedel je 63. mesto, v skupnem seštevku je izgubil eno mesto in je zdaj z zaostankom 47 minut in 37 sekund na 55. mestu.