V Italiji tragična smrt klubskega kolega Luke Mezgeca

Kljub temu, da so trenutno vse oči usmerjene v dirko po Franciji, pa po svetu potekajo tudi druge kolesarske dirke. Med njimi je tudi dirka po dolini Aoste, prestižna razvojna preizkušnja pod Mont Blancom, kjer pedala poganjata tudi novopečeni slovenski državni prvak Jakob Omrzel in Erazem Valjavec. Tam bo današnja druga etapa, gorski kronometer, odpovedana zaradi tragičnega dogodka. Po padcu v včerajšnji prvi etapi je življenje izgubil 19-letni Samuele Privitera, član podmladka ekipe Jayco AlUla.

Talentirani Italijan, ki je rezultat kariere letos dosegel na dirki Istrska pomlad v hrvaški Funtani, je po uri dirkanja doživel srčni infarkt. Ob njem so bili takoj zdravniki, ki za kolesarje skrbijo tudi na dirki po Italiji. Nemudoma so začeli z oživljanjem in ga preselili v najbližjo bolnišnico, kjer je na žalost izgubil boj za življenje.

»Z zelo težkim srcem delimo novico, ki je nihče ni hotel slišati. Naš kolesar, sotekmovalec in dragi prijatelj Samuele Privitera je po težavah na včerajšnji dirki po Aosti umrl,« so zapisali pri ekipi, katere barve na dirki po Franciji zastopa najstarejši slovenski profesionalni kolesar Luka Mezgec. Za zasedbo Jayco AlUle je debitiral na etapni dirki Coppi e Bartali v začetku sezone, dirkal pa je tudi na dirki po Italiji za mlajše člane, kjer se je zmage razveselil Jakob Omrzel.

Statement regarding Hagens Berman Jayco rider Samuele Privitera pic.twitter.com/wJdXBXkFOO — GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) July 16, 2025

Tudi organizatorji ene najuglednejši dirk za kolesarje, mlajše od 23 let, so izrazili sočutje: »Glede na dogodke se je organizacijski odbor odločil odpovedati drugo etapo. Dirka se bo nadaljevala s tretjo etapo. Pred tem bo minuta molka, začetni del etape pa bo v spomin na Samueleja nevtraliziran. Vse formalne slovesnosti so odpovedane do konca dogodka.« Prav tako so organizatorji ekipam dali dovoljenje, da lahko brez težav odstopijo z dirke, saj je po smrti sotekmovalca in prijatelja zelo težko nadaljevati.

Jakob Omrzel je sicer v prvi etapi debitiral v dresu s slovensko trobojnico. V Celju je namreč osvojil naslov državnega prvaka, dres pa bo lahko nosil tako na članskih kot na razvojnih dirkah. Dolenjec je bil v prvi etapi v cilju z vsemi glavnimi favoriti na 54. mestu, še en izjemno talentirani slovenski kolesar Erazem Valjavec je bil 64.