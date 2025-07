Luka Mezgec med najstarejšimi kolesarji na letošnjem Touru

Luka Mezgec je v soboto začel svojo šesto in morda tudi zadnjo kolesarsko dirko po Franciji. Član avstralske Jayco AlUle je na dirko vseh dirk pripotoval kot zadnji pomočnik v šprintih, kjer bo visoke rezultate lovil Nizozemec Dylan Groenewegen. Mezgec vozi svojo predzadnjo sezono v karieri, saj naj bi po letu 2026 končal športno pot.

Kranjčan, ki je kot prvi Slovenec osvojil etapno zmago na dirki po Italiji, je na letošnjem Touru tretji najstarejši kolesar na štartni listi. Prav 27. julija, ko bomo v Parizu okronali zmagovalca 112. rumene pentlje, bo Mezgec praznoval svoj 38. rojstni dan. Upajmo, da bo njegova 16. tritedenska zanj uspešna in da bo Kranjčan v mesto ljubezni prikolesaril zdrav. Najstarejši kolesar štartu je sicer Valižan Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), skupni zmagovalec iz sezone 2018. Na drugi stopnički je Kanadčan Michael Woods (Israel-Premier Tech), ki je leta 2023 na mitskem vzponu Puy de Dome pri 36-ih dosegel svojo prvo etapno zmago na rumeni pentlji.

Luka Mezgec in ekipni kolegi na lanski dirki po Franciji. FOTO: Reuters

Zanimivo, povprečna starost kolesarjev na štartni listi dirke po Franciji je od osemdesetih let do leta 2014 vztrajno rasla, v zadnjih letih pa je močno padla. Letos bo tako na francoskem krogu vozilo 18 kolesarjev, starejših od 34 let in kar 48 kolesarjev, rojenih v tem tisočletju, povprečje pa znaša dobrih 28 let. Trend je torej jasen, glavnina na največjih dirkah postaja vse mlajša. Med starejšimi v karavani je tudi Primož Roglič (RedBull-Bora-hansgrohe), ki je na osmem mestu. Konec oktobra jih bo slovenski šampion dopolnil 36.

Tadej Pogačar med najmlajšimi

Ko je Tadej Pogačar leta 2020 dobil skupni seštevek dirke, je prav naslednji dan praznoval svoj 21. rojstni dan. S tem je postal drugi najmlajši skupni zmagovalec dirke po Franciji, od njega je bil z devetnajstimi mlajši le Henri Cornet, ki je leta 1904 dobil drugi Tour v zgodovini. Egan Bernal je imel leta 2019 22 let, enako pa sta bila ob zmagi stara tudi Laurent Fignon in Felice Gimondi. Pogačar je bil z drugo zmago leta 2021 najmlajši kolesar, ki je rumeno pentljo dobil dvakrat.

Najmlajši etapni zmagovalec je Italijan Fabio Battessini, ki je bil ob svoji prvi etapni zmagi leta 1931 približno dvesto dni mlajši od Corneta leta 1904.

Tadej Pogačar ob svoji prvi skupni zmagi na Touru skupaj s Primožem Rogličem. FOTO: AFP

Najstarejši zmagovalec več kot stoletje nazaj

36 pomladi je leta 1922 štel Belgijec Firmin Lambot, ko je drugič in zadnjič v svoji karieri slavil skupno zmago. Le leto pozneje je zmagal Henri Pélisser, ki je bil ob zmagi skoraj dve leti mlajši od absolutnega rekorderja Lambota. 34 let je ob zmagi imel tudi Cadel Evans, ki je bil najboljši leta 2011.

Mark Cavendish je z lansko neverjetno etapno zmago, s katero je podrl rekord Eddyja Merckxa, pri 39-ih skočil na drugo mesto večne lestive. Od njega je bil starejši le še Pino Cerami, Belgijec je bil ob svoji edini zmagi leta 1963 star 41 let. Če bi Luka Mezgec na prihajajoči dirki osvojil etapno zmago, bi s tem postal četrti najstarejši zmagovalec v zgodovini, od omenjenih je v jeseni svoje kariere slavil še legendarni dedek Mathieuja van der Poela Raymond Poulidor.