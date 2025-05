Kolesarju, ki je povzročil smrt svoje partnerke, le pogojna zaporna kazen

Nekdanji avstralski zvezdnik kolesarstva Rohan Dennis se je po priznanju krivde za nevarno vožnjo, ki je decembra lani pripeljala do tragične smrti njegove soproge Melisse Hoskins, prav tako nekdanje vrhunske kolesarke, izognil zaporni kazni. Sodišče v Adelaidi mu je danes izreklo 17-mesečno pogojno obsodbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas je bil sprva, kot navaja avstralska televizija ABC, obtožen nevarne vožnje s smrtnim izidom in vožnje, ki ogroža življenje. Tožilstvo pa je ti obtožbi opustilo, potem ko je Dennis priznal krivdo za milejše kaznivo dejanje vožnje, ki lahko povzroči škodo. Odvetnik 34-letnega Dennisa je poudaril, da njegova stranka ni imela namena vzeti življenja svoji ženi.

Melissa Hoskins je bila ugledna kolesarka na stezi, ki je Avstralijo zastopala na olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016. Leta 2015 je v ekipnem zasledovanju postala svetovna prvakinja. Z Rohanom Dennisom, s katerim sta imela dva otroka, sta bila poročena od leta 2018.

Sodnik Ian Press je pri izreku pogojne kazni upošteval Dennisovo priznanje krivde in izraženo obžalovanje. Kot olajševalno okoliščino je navedel tudi dejstvo, da je Dennis po ženini smrti edini skrbnik njunih dveh mladoletnih otrok.

Rohan Dennis, ki je športno pot sklenil septembra lani, je bil do upokojitve moštveni kolega slovenskih kolesarskih asov Primoža Rogliča in Jana Tratnika pri nizozemski ekipi Jumbo-Visma. FOTO: Luca Bettini/AFP

Sodnik je ob tem pojasnil zapleteno zaporedje dogodkov usodnega dne. Par naj bi se sprl zaradi prenove hiše, zaradi česar se je Dennis z avtomobilom odpeljal, da bi se umiril. Hoskinsova je skočila na pokrov motorja njegovega vozila. Dennis je nato počasi vozil še približno deset sekund, kar je sodnik označil za »tvegano in nevarno dejanje samo po sebi«. Ko je Hoskinsova pri križišču izstopila oziroma zdrsnila s pokrova, je nato odprla vrata premikajočega se avtomobila. Dennis je segel, da bi jih zaprl, in skušal odpeljati naprej.

»Kar se je zgodilo zatem, ni podlaga za obtožbo (po kateri je bil obsojen), saj tožilstvo priznava, da se je vaša žena, ne da bi vi za to vedeli, držala za avtomobil, ko ste pospeševali po ulici,« je sodnik Press pojasnil Dennisu. »Takrat je padla in izgubila življenje.« Zaradi hudih poškodb je kasneje umrla v bolnišnici v Adelaidi.

Rohan Dennis, ki je športno pot sklenil septembra lani, je bil do upokojitve moštveni kolega slovenskih kolesarskih asov Primoža Rogliča in Jana Tratnika pri nizozemski ekipi Jumbo-Visma. V svoji bogati karieri je osvojil naslova svetovnega prvaka v kronometru v letih 2018 in 2019, ponaša pa se tudi z etapnimi zmagami na vseh treh največjih tritedenskih dirkah: Dirki po Franciji, Dirki po Italiji in Dirki po Španiji. Je tudi nosilec srebrne olimpijske medalje v kolesarstvu na stezi iz leta 2012 in bronaste kolajne v cestnem kronometru z olimpijskih iger v Tokiu 2021.