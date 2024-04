V petek izide priloga Giro 2024

Za slovenskimi kolesarji je še en izjemen uvod v sezono, v katerem so slavili številne odmevne zmage, vendar se prava kolesarska mrzlica šele začenja. To soboto se bo na 3400 kilometrov dolgo pot od Torina do Rima podala karavana Gira d'Italia, ki je lani prvič imela slovenskega gospodarja. Nikoli ne bomo pozabili, kako se je Primožu Rogliču 27. maja 2023 na Višarjah pred tisoči rojakov najprej snela veriga, nato pa je uprizoril izjemen zasuk, po katerem je za pičlih 14 sekund osvojil rožnato majico pred Geraintom Thomasom.

Priloga Giro 2024 bo na 32 straneh v petek, 3. maja, v Delu in Slovenskih novicah izšla skupaj s prilogo Vikend. FOTO: Delo

Tega podviga smo se spomnili tudi v prilogi Giro 2024, ki bo na 32 straneh v petek, 3. maja, v Delu in Slovenskih novicah izšla skupaj s prilogo Vikend. Na letošnji 107. dirki po Italiji sicer ne bo lanskega zmagovalca Rogliča, je pa velika verjetnost, da bo njegov prestol zasedel Tadej Pogačar. Zadnja tri leta najboljši kolesar na svetu se bo prvič preizkusil na Giru, na katerem velja za izrazitega favorita.

Kajpak se bo moral izogniti vsem pastem, ki jih skriva tritedenska preizkušnja. Pri tem mu bo pomagal letos izjemno pripravljeni Domen Novak, ki mu bodo tako kot Pogačarju prav prišli nasveti športnega direktorja pri njuni ekipi UAE Andreja Hauptmana. V naši prilogi boste lahko prebrali njihova razmišljanja, kot tudi to, kaj od Gira pričakujeta še dva Slovenca, ki bosta na startu, Jan Tratnik in Luka Mezgec.