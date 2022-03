Van Aert Rogliču greje majico

Največja spomladanska etapna dirka v Franciji Pariz–Nica ostaja v jeklenem prijemu ekipe Jumbo Visma Primoža Rogliča. Tudi v vožnji na kronometer je slavila trojno zmago, vendar ne s slovenskim asom na vrhu. Močnejši je bil Wout van Aert, ki je oblekel rumeno majico.

Nizozemska zasedba je že v uvodni etapi tekmece presenetila s trojno zmago, s Christophom Laportom pred Rogličem in van Aertom. Laporte je do 4. etape nosil rumeno majico, ki pa je zanj na 13,4 km dolgi vožnji na čas pričakovano postala preveliko breme. Roglič in van Aert sta v tej prvini tako močna, da se ni mogel ubraniti njunega naleta. Tokrat tudi ni bil v zmagovitem trojčku »os«, v katerem ga je nadomestil dvakratni svetovni prvak Rohan Dennis. Avstralec je štartal med prvimi, na razgibani progi postavil najboljši čas in sedel na vroči stol vodilnega, na katerem je bil vse do zaključka, ko sta pedala zavrtela njegova moštvena kolega.

Najprej Roglič, ki je za štiri sekunde izboljšal njegov čas, nato še van Aert, ki je bil z dosežkom 16:20 za dve sekundi hitrejši od Slovenca. To je pomenilo, da je Belgijec prevzel vodstvo v skupnem seštevku s prednostjo 10 sekund pred Roglo in 28 pred Laportom.

In kateri član Jumba Visme bo dobil dirko, ki se bo v nedeljo končala v Nici? »Zadnji dnevi so bili popolni za nas. Napadli smo in pokazali, po kaj smo prišli. Drug drugega spodbujamo in spet nam je uspelo sestaviti lep oder za zmagovalce. Rumena majica? Nosil jo bom, dokler mi je ne vzame Primož. Pred nami so zahtevni dnevi, ki bolj ustrezajo njemu, zame pa naporne preizkušnje prihajajo tudi po tej dirki,« je van Aert razkril, da bo v gorskih etapah pobudo prevzel Roglič, medtem ko se bo on osredotočil na velike belgijske klasike v naslednjih tednih.

Tadej Pogačar na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja brani lansko zmago. FOTO: Gian Mattia d'Alberto/LaPresse

Nepričakovani napad

Tadej Pogačar je povzročil nekaj vznemirjenja v ravninski 3. etapi dirke Tirreno–Adriatico. Dobrih 25 km pred ciljem se je z Julianom Alaphilippom (Quick Step) udaril za odbitne sekunde na letečem cilju. Na rahlem vzponu sta tako močno pritisnila na pedala, da sta se oddaljila od glavnine in nadaljevala z napadom, ki sta se mu pridružila Marc Soler (UAE) in Tao Goeghegan Hart (Ineos). Četverica si je prikolesarila že pol minute prednosti, a so jo ujeli in razpletlo se je s šprintersko zmago Caleba Ewana (Lotto Soudal). Pogačar ostaja na 3. mestu v skupnem seštevku.