    Kolesarstvo

    Tadeju Pogačarju že štiri leta nihče ne seže do kolen

    Na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze štirikratni zmagovalec dirke po Franciji kraljuje že od septembra leta 2021. Primož Roglič je peti.
    Premoč Tadeja Pogačarja še ni bila tako očitna  FOTO: Črt Piksi/Delo
    Galerija
    Premoč Tadeja Pogačarja še ni bila tako očitna  FOTO: Črt Piksi/Delo
    Š. R., STA
    12. 8. 2025 | 09:00
    12. 8. 2025 | 09:02
    1:56
    A+A-

    Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar ima na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci) z 11.465 točkami pred prvim zasledovalcem, Dancem Madsom Pedersenom (4486 točk), skoraj sedem tisoč točk naskoka. Drugi slovenski as Primož Roglič (3841) je nazaj v najboljši peterici kolesarjev na svetu.

    V »top 5« sta tretji in četrti še Nizozemec Mathieu Van der Poel (4261) in Belgijec Wout Van Aert (3847). V najboljši deseterici je glede na prejšnjo lestvico dve mesti izgubil Danec Jonas Vingegaard (3239), ki je po novem osmi kolesar sveta.

    Zmagovalec nedavne dirke po Poljski, Pogačarjev moštveni kolega Američan Brandon McNulty je po slavju skočil skočil za 27 mest in je po novem 38. kolesar sveta.

    Primož Roglič sew je vrnil med peterico najboljših na lestvici Uci. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Primož Roglič sew je vrnil med peterico najboljših na lestvici Uci. FOTO: Marco Bertorello/AFP

    Svetovni prvak Pogačar pa je številka 1 na svetu vse od konca septembra 2021. Med preostalimi Slovenci so med prvimi 500 kolesarji še Matej Mohorič (525) na 183. mestu, Jakob Omrzel (282) je 325., Matevž Govekar (256) 343. in Jaka Marolt (163) 485. Vsi so zdrsnili po lestvici glede na prejšnjo.

    V seštevku držav je v vodstvu ostala Belgija (17.532) pred Slovenijo (16.784), po novem pa je na tretje mesto napredovala Italija (14.330).

    Med kolesarkami je na vrhu ostal nizozemski dvojec Demi Vollering (4779) pred Loreno Wiebes (3838), najboljša Slovenka Urška Žigart (564) je na 73. mestu.

