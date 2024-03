Vsi bodo dirkali samo proti Pogiju

Že 115. dirka Milano -Sanremo je dolga 288 kilometrov. Je prvi od petih kolesarskih spomenikov v sezoni. Start dirke že drugič zapored ni v centru Milana, ampak južneje v predmestju Pavia.

Čeprav je dirka dolga, smo v zadnjih sedmih letih obračun za zmago videli prav na zadnjem, legendarnem klancu Poggio, katerega vrh je pet kilometrov pred ciljem.

Trasa dirke najprej poteka vzhodno od starta, po 15-kilometrih se smer spremeni proti jugu, proti mestu Novi Ligure.

Ravninski del začetka dirke se konča z vzponom prek prelaza Turchino, ki je tudi najvišja točka dirke. Vzpon je sicer dolg 25 kilometrov, vendar gre za blago vzpenjanje, povprečen naklon je 1,4-odstoten. Vrh je na 532-metrih, prelaz pa poteka skozi predor.

Na polovici dirke se kolesarji spustijo do obale Sredozemskega morja. Potem sledi ravnina proti trem capom - Capo Mele, Capo Cervo in Capo Berta, po slednji je do cilja še 40 kilometrov in dirka se začne prevešati v obračun za prvi spomenik.

Napetost se še poveča, ko prečkajo San Lorenzo al Mare, vasico ob vznožju Cipresse. Vzpon, dolg 5,5 kilometra, ima povprečni naklon 4,1 odstotka. Cipresa je s svojim 9-odstotnim naklonom v drugi polovici klanca pravo sito za klasične sprinterje. Ko dosežejo vrh klanca, je do cilja še 20 kilometrov.

Potem se spustijo nazaj do obale, čez 9 kilometrov se začne vzpon na Poggio. Vzpon je dolg 3,7 kilometra s povprečnim naklonom 3,7 odstotka, najstrmejši del ima 8-odstotni naklon, ta je kilometer pred vrhom.

19. marec, 2022, bo v slovenski kolesarski zgodovini za vedno. Matej Mohorič (Bahrain Victorious), je zmagal po vratolomnem spustu s Poggia. FOTO: Mattia D'alberto/Lapresse

Očitno je to popolno mesto za napad kolesarja, ki hoče v cilj priti sam ali največ s še enim ali dvema kolesarjema. Lani je prav na tem mestu napadel Tadej Pogačar, pridružili so se mu samo Ganna, Van Aert in Van der Poel.

Slednji je tik pred vrhom znova napadel. Od tekmecev se je oddaljil na spustu, dolgem 3,3 kilometra, zasledovalci ga niso ujeli niti na zadnji 2,2 kilometra dolgi ravnini proti cilju na znameniti rimski ulici v Sanremu.

Na današnjem spomeniku bodo nastopili kar štirje Slovenci, poleg Tadeja Pogačarja in Domna Novaka iz moštva UAE, še Matej Mohorič, ki je na tej dirki slavil leta 2022, in njegov moštveni kolega Matevž Govekar.

Današnji favoriti

Na večini stavnic sta prva dva favorita Pogačar in Van der Poel. Na stavnicah so še favoriti iz druge vrste: Olav Kooij, Mads Pedersen, Matej Mohorič. Potem sledijo: Alberto Bettiol, Jonathan Milan, Jasper Philipsen, Christophe Laporte, Filippo Ganna, Danny van Poppel, Tom Pidcock, Tim Wellens.