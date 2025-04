Začenja se ardenski teden, kjer bo Pogačar napadel tri zmage v osmih dneh

Le teden dni po izjemnem drugem mestu na svojem debiju na slovitem »severnem peklu«, dirki Pariz–Roubaix, se Tadej Pogačar že obrača proti naslednjemu velikemu cilju sezone. To nedeljo bo s startom na dirki Amstel Gold Race začel svojo kampanjo na ardenskih klasikah, seriji treh zahtevnih enodnevnih preizkušenj v razmaku osmih dni. Aktualni svetovni prvak se tako vrača na dirko po nizozemskih gričih, ki jo je leta 2023 osvojil na spektakularen način s solo napadom.

Pogačar bo znova kapetan močne zasedbe ekipe UAE Team Emirates-XRG. Kot je dejal v izjavi za javnost svoje ekipe, ki jo povzemata portala Cyclingnews in drugi kolesarski mediji, moštvo zapušča dirke na tlakovanih klasikah z dvignjeno glavo. »Mislim, da smo lahko zadovoljni s tem, kar smo tam dosegli, videli smo nekaj izjemnih bitk na cesti,« je ocenil Pogačarjev nastop na severu.

Zdaj pa pogled usmerja proti jugu, na valovite ceste nizozemskega Limburga in belgijskih Ardenov. »Ardenske dirke bodo nov izziv. Gre za tri težke enodnevne preizkušnje v enem tednu, vendar čutim, da imamo ekipo, ki se lahko poteguje za zmago na vsaki izmed njih,« je optimističen Pogačar.

Kljub ambicijam pa ostaja previden: »Šli bomo dirko po dirko, začenši z Amstel Goldom, potem pa bomo videli, kako naprej.« Spomin na zmago izpred dveh let je še živ: »Na to dirko imam odlične spomine izpred dveh let, ko mi je uspelo zmagati. Bomo videli, kaj bo mogoče letos.«

Spremenjena trasa z vrnitvijo ključnega klanca

Letošnja, 59. izvedba moške dirke Amstel Gold Race, prinaša pomembno novost, ki bi lahko vplivala na taktiko. Najznamenitejši vzpon na trasi, sloviti Cauberg, se po devetih letih vrača v samo končnico dirke. Namesto da bi bil vrh Cauberga, kot v zadnjih letih, oddaljen skoraj 20 kilometrov od cilja, bo tokrat le dobra dva kilometra pred ciljno črto. To pomeni, da bo njegov vpliv na končni razplet verjetno bistveno večji in bo zahteval drugačno strategijo kot leta 2023, ko je Pogačar zmagal z napadom od daleč.

Ne glede na spremembo trase Pogačar v vlogi svetovnega prvaka in z izjemno formo, ki jo kaže, na start nedeljske dirke prihaja kot glavni favorit. Seveda pa zmaga ni samoumevna. Kot opozarjajo analitiki pri Cyclingnews, bi lahko Pogačar še vedno čutil posledice napornega nastopa na Pariz–Roubaixu prejšnjo nedeljo. Poleg tega je Amstel Gold Race z več kot 260 kilometri in številnimi kratkimi, strmimi vzponi ter ozkimi, zavitimi cestami zelo zahtevna dirka, kjer je težko nadzorovati vse pobege, tudi za tako močno ekipo, kot je UAE.

Med glavnimi tekmeci velja izpostaviti lanskega zmagovalca in nekdanjega svetovnega prvaka v ciklokrosu Toma Pidcocka (sedaj v ekipi Q36.5), ki je leta 2024 v napetem sprintu ugnal Marca Hirschija. Tu je tudi Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), zmagovalec iz leta 2021, ki se prav tako vrača po kampanji na tlakovcih in bo na Amstelu zaključil svoj spomladanski blok pred pripravami na Giro d'Italia. Veliko zanimanja vzbuja tudi povratek Remca Evenepoela (Soudal-QuickStep); belgijski zvezdnik bo po poškodbi rame prvič nastopil na Amstel Gold Race, kjer bo zanimivo videti njegovo pripravljenost v primerjavi s tekmeci, ki dirkajo že od začetka sezone. Med kandidate za visoka mesta sodita tudi Ben Healy (EF Education-EasyPost), ki je bil leta 2023 tretji za Pogačarjem in Pidcockom, ter izkušeni Michael Matthews (Jayco-AIUIa).

Močna podpora ekipe UAE

Pogačar bo imel ob sebi izjemno močno ekipo pomočnikov. V sedmerici ekipe UAE za Amstel Gold Race med drugimi tudi Tim Wellens, Jhonatan Narváez, Domen Novak, Pavel Sivakov, Felix Großschartner in Brandon McNulty – ekipa izkušenih kolesarjev za klasike in dobrih hribolazcev, ki bo Pogačarju nudila podporo na zahtevni trasi.

Nedeljska dirka bo tako prvi vrhunec ardenskega tedna, ki se bo nadaljeval s sredino Valonsko puščico (La Flèche Wallonne) in prihodnjo nedeljo zaključil s spomenikom Liège–Bastogne–Liège. Mnogi se sprašujejo, ali lahko Pogačar ponovi uspeh Philippa Gilberta iz leta 2011 in osvoji vse tri ardenske klasike. Odgovor na to vprašanje se bo začel razkrivati že na cestah Limburga.