Evenepoel: Pogačar je moj navdih

Remco Evenepoel je priznal, da je po grozljivi nesreči decembra razmišljal o koncu kariere. »Poškodbe so bile precej resne,« je v zapisu na Instagramu razkril belgijski kolesarski as. Pred nastopom na enodnevni dirki Brabantska puščica je še razkril, da ga navdihuje slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dvakratni olimpijski prvak iz Pariza, slavil je tako na cestni dirki kot v vožnji na čas, se vse od hude nesreče na treningu decembra v domovini pripravlja na vrnitev v kolesarsko karavano.

Po trku s poštnim vozilom med treningom je sledilo dolgo obdobje okrevanja, potem ko si je zlomil ramo, roko in nekaj reber, v zadnjih tednih pa je stopnjeval formo pred vrnitvijo na enodnevni belgijski klasiki Brabantska puščica.

Belgijec je pričakoval, da je njegove kolesarske kariere morda konec. »Poškodbe so bile precej hude. Poškodovane so bile vse mišice in vezi v ključnici, zato je bila operacija težka. Bilo je težko obdobje. Že drugič v šestih mesecih sem si poškodoval isto ramo. Na neki točki sem začel dvomiti, ali bom sploh ozdravel in se bom sploh lahko gibal,« je razkril.

»Nekatere mišice na moji roki trenutno sploh ne delujejo. Če bi bil tenisač, odbojkar ali košarkar, bi bilo moje kariere konec. Na srečo sem kolesar,« je dodal.

Mladi Belgijec je prejel še četrto nagrado za najboljšega belgijskega športnika. FOTO: Dirk Waem/Afp

Evenepoel je imel v zadnjih letih več hudih nesreč. Med dirko po Lombardiji si je zlomil medenico, zaradi česar je odsedel šest mesecev, med dirko po Baskiji pa si je zlomil ključnico in zato okreval skoraj dva meseca.

Med okrevanjem in bojem s svojimi dvomi je črpal navdih tako, da je gledal svoja tekmeca Tadeja Pogačarja in Mathieuja van der Poela na nedavnih enodnevnih dirkah.

Evenepoel želi v nedeljo nastopiti tudi na dirki Amstel Gold, na kateri se bo pomeril s Pogačarjem. »Pogačar je moj navdih, vendar ga moram biti sposoben premagati. To je tisto, za kar me moja ekipa plačuje,« je zaključil Evenepoel.