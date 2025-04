Našli navijača, ki je pljunil v Van der Poela

Mathieu van der Poel je eden najboljših kolesarjev na svetu, poleg milijonov oboževalcev pa ima v nasprotju z večino tekmecev tudi precej sovražnikov med navijači.

Tako je na dirki E3 Saxo Bank Classic, ki je bila 38. marca v Belgiji, eden od njih pljunil v Nizozemca, ko je kot vodilni vozil sam kakšnih 30 kilometrov pred ciljem. Toda vulgarna poteza ni ostala nekaznovana. Policija v mestu Ronse je identificirala storilca, ki je prekršek priznal in bo moral plačati 350 evrov kazni.

Van der Poel je bil žrtev napada tudi na nedeljski dirki Pariz–Roubaix, kjer je premagal Tadeja Pogačarja in tretjič zapored osvojil granitno kocko. Gledalec je namreč vanj vrgel bidon. Storilec se je sam predal policiji v Zahodni Flandriji in čaka na izrek kazni. Menda so ga v priznanje prisilili člani navijaškega kluba Mateja Mohoriča.

Van der Poel se je navijačem zameril decembra 2023, ko je na dirki ciklokrosa na Nizozemskem pljunil v gledalca, zatem pa pojasnil, da je imel dovolj žaljivk in polivanja s tekočino. Naslednjega aprila so ga na dirki po Flandriji zalivali s pivom.

Pogačar se je odzval na nedeljski incident: »Navijači lahko iz neposredne bližine opazujejo dirke, kar je odlično. Kolesarji se napajamo z njihovo energijo in strastjo, toda ne sme biti prostora za agresivnost, kakršno smo videli v nedeljo. Kolesarstvo je lep šport, njegov sestavni del so navijači, naj tako ostane,« je zapisal najboljši kolesar na svetu.