Žandamerija preiskovala slovenski Bahrain, tožilstvo odprlo preiskavo

Preiskuje tožilstvo iz Marseilla



Erženu ni mar za zlobne jezike

Po včerajšnji etapi dirke po Franciji, v kateri jetekmecem še enkrat več dal lekcijo, je bilo zanimivo tudi v zakulisju. Zvečer je v hotel, kjer sta bili nastanjeni ekipi Bahreina in Movistara, prišla francoska žandamarija in pod drobnogled vzelo arabsko ekipo, za katerega na francoski pentlji vozi, generalni direktor pa je»Nič posebnega se ni zgodilo. Prišla je policija, zaprosila za datoteke treningov naših kolesarjev in preverila avtobus,« je za Cyclingnews povedal Eržen.»Kolesarje so motili eno uro in na koncu se nam je policija celo zahvalila za sodelovanje. Niso nam povedali razloga za preiskavo. Prek odvetnikov bomo poskušali izvedeti, kaj so želeli,« je še dodal Eržen.Iz pisarne tožilstva v Marseillu je zgodaj popoldne v četrtek prišla potrditev, da se je začela preiskava domnevne zlorabe nedovoljenih poživil. Tožilci so sporočili, da se preiskava osredotoča na »pridobitev, transport, posedovanje in uvoz nedovoljenega poživila ali nedovoljenega načina uporabe s strani športnika brez zdravniškega dokazila«.Postopek se je sicer začel 3. julija, dan po zmagi Mohoriča v sedmi etapi letošnje preizkušnje. Eržen je zatrdil, da ni nobenih razlogov, da ekipa ne bi nadaljevala dirke. Neimenovani vir je omenil, da se je v hotelu mudilo približno 50 policistov, ki jih niso zanimali kolesarji Movistarja, ti so prebivali v istem hotelu. Preiskavo izvaja urad OCLAESP, pristojen za javno zdravje, s sedežem v Marseillu, kjer je preiskavo uradno odprl državni tožilec.»S predhodno preiskavo se še naprej ugotavlja resničnost domnev glede kaznivih dejanj. Ta preiskava in izvedena akcija nikakor ne napovedujeta obstoja kaznivih dejanj. Kdor je osumljen ali preganjan, se šteje za nedolžnega, dokler se mu ne dokaže krivda,« so še zapisali v izjavi.Kolesarji Bahraina, med drugim tudi zmagovalec sedme etape Mohorič, v zadnjem času beležijo odlične rezultate, kar je za nekatere dvomljivce sumljivo. Prejšnji mesec so se v francoskem Le Parisienu pojavile dopinške obtožbe, sume, da si Bahrain Victorius pomaga z nedovoljenimi sredstvi, pa je brez kakršnih koli dokazov izrazil tudi šef ene izmed konkurenčnih ekip.Eržen, ki je bil pred tem pod nadzorom zaradi domnevnih povezav s preiskavo o dopingu v operaciji Aderlass, a ga nikoli niso ničesar obtožili, je hitro stopil v obrambo svoje ekipe in svojih kolesarjev.»Vseeno mi je, kaj govori nek športni direktor. Lahko reče, kar hoče. Mi opravljamo svoje delo, veliko smo vložili v ekipo, kolesarje, trenerje, treninge in prehrano. Posledice teh vložkov so morale priti in se izraziti v rezultatih. Nikomur mi ni treba ničesar razlagati. Nadzorujejo nas kot druge ekipe ali celo bolj, če nas obiščejo preiskovalci, z njimi sodelujemo,« je takrat dejal Novomeščan.Njegovi varovanci so se letos, potem ko so zaradi padca izgubili kapetana za skupno razvrstitev, osredotočili na lov za etapne zmage. Do zdaj so zabeležili dve, poleg Mohoriča je zmagal tudi. V ekipni konkurenci vodijo, po zaslugipa imajo v lasti tudi pikčasto majico za najboljšega gorskega kolesarja. V boju za zeleno najboljšega po točkah jena tretjem mestu.