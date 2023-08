Zelena luč za Monikin nastop v Glasgowu

Najboljša slovenska gorska kolesarka v spustu Monika Hrastnik bo danes nastopila na svetovnem prvenstvu v Glasgowu, a je bil še v petek njen nastop v Fort Williamu vprašljiv. V petek zvečer je le dobila zeleno luč zdravnikov po jutranjem padcu na treningu in se bo borila za visoka mesta od 13.30 naprej.

Dvakratna evropska prvakinja, sicer šesta v skupnem seštevku svetovnega pokala, je v petek na treningu padla in se kar močno udarila v rebra in ramo. Dan pred tekmo je še dodala, da bo s protibolečinskimi sredstvi nastopila, če bo dobila zeleno luč po zdravniškem pregledu. To se je na koncu tudi zgodilo.

Štartala bo ob 14.17 po slovenskem času (na Otoku ob 13.17), za njo pa bodo na vrsti še tri kolesarke. Prva favoritinja je Avstrijka Valentina Höll, najhitrejša v petkovi vožnji.

Ženska preizkušnja se bo začela ob 13.30, ob 15. uri pa se bodo po progi spustili še moški. Nastopila bosta dva Slovenca, Jan Cimperman in Luka Berginc, medtem ko Žaka Gomilščka, ki je bil na seznamu nastopajočih Kolesarske zveze Slovenije, ne bo na štartu.

Cimperman je bil v petkovih vožnji 73., za najhitrejšim Francozom Loicom Brunijem je zaostal slabih 29 sekund. Berginc je bil z zaostankom 16 sekund na koncu 44. Cimperman bo na progo krenil ob 15.16, Berginc ob 15.48.

Prireditelji so v petek podelili prva kompleta kolajn v spustu. Med mladinci in mladinkami slovenskih predstavnikov ni bilo na štartu, zlato pa sta osvojila Nemec Henri Kiefer ter Novozelandka Erice van Leuven.

Danes bodo na kolesarskem SP od Slovencev nastopili še Jaka Remec s kolesom BMX v prostem slogu, na cestni dirki mladincev bodo tekmovali Žak Eržen, Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Jaka Marolt in Marcel Skok, med mladinkami pa Neža Zupanič, Ema Podberšič in Sara Pestotnik.