Zmagovalca bo dala Plaža 1581 metrov nad morjem

Dirka po Sloveniji bo drugo leto zapored jubilejna. Lani so direktor Bogdan Fink in sodelavci iz novomeške Adrie Mobil praznovali 30-letnico krstne dirke leta 1993, letos pa bo na vrsti 30. slovenski tour, ki je tako kot naše kolesarstvo dosegel neslutene razsežnosti. Kot se za posebno priložnost spodobi, bo petdnevna preizkušnja od 12. do 16. junija drugačna. Obiskala bo vse sosednje države, zmagovalca pa bomo dobili na Plaži na Krvavcu.