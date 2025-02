Zmešnjava na uvodni etapi po Algarveju, zaman trpeli 190 kilometrov

Italijanski kolesarski as Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je zmagovalec uvodne etape dirke po Algarveju na Portugalskem. Na trasi med Portimaom in Lagosom (192,2 km) je slavil po zmedi glede prave smeri v zadnjih nekaj 100 metrih. Slovenski šampion Primož Roglič (Red Bull-BORA-Hansgrohe) je tako kot mnogi drugi ciljno črto prečkal po napačni strani.

Prva etapa dirke po Algarveju je sicer potekala pričakovano, saj so ekipe z najhitrejšimi kolesarji v šprintih nadzorovale razmeroma nenevarno ubežno skupino. Glavnina jo je ujela 24 kilometrov pred ciljem, v Lagosu pa je bilo vse pripravljeno za šprint glavnine. Toda v zadnjem kilometru je večina kolesarjev zavila v napačno smer v krožišču in po vzporedni cesti peljala mimo ciljne črte, medtem ko je po pravi strani do zmage prikolesaril Ganna.

Italijanski zvezdnik je ubral pravo smer v krožnem prometu okoli 500 metrov do konca in zanesljivo prečkal ciljno črto kot prvi. Drugi je bil Francoz Romain Gregoire (Groupama-FDJ), tretji pa Švicar Jan Christen (UAE Team Emirates).

V vsej zmešnjavi je ciljno črto kot šesti s sekundo zaostanka prečkal najboljši od Slovencev Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), na desetem mestu pa je etapo končal Jan Tratnik (Red Bull-BORA-Hansgrohe) s sedmimi sekundami zaostanka. Pozneje so etapo razveljavili, Ganni pa so vseeno podelili majico.

Haller: To je bilo absurdno

»Videli ste lahko, da v zadnjem kilometru deviacija poti za uradna vozila in motorje ni bila blokirana. In logično je, da kolesarji v tem primeru kot vselej sledijo motorjem. Zame je to nekaj absurdnega, da trpimo 190 km in pridemo do kar najboljšega izhodišča za šprint, potem pa je vse zaman,« je v izjavi za Eurosport dejal Avstrijec Marco Haller, sicer Rogličev in Tratnikov moštveni kolega.

»To je neslana šala. V tem primeru bi morali tudi prireditelji in uradniki nositi določene posledice. Ne morejo vselej zgolj kolesarji nositi vse krivde, saj smo v takšnih trenutkih vedno vročih glav. Frustrirajoče je,« je še dodal Avstrijec.

To je sicer zgolj zadnji v vrsti incidentov na dirkah v zadnjih tednih, potem ko so na preizkušnji Etoile de Besseges v Franciji na trasi vozili celo avtomobili in povzročili nekaj padcev, konec zadnje etape dirke po Provansi pa je zaznamoval padec šprinterjev v zadnjih nekaj 100 metrih zaradi ležečih policajev.

Jutri bo na sporedu že prva ključna etapa v boju za skupno zmago. Kolesarje namreč čaka 177,6 km dolga in zelo razgibana trasa med Lagoo in vrhom na Alto da Foia (8,5 km/5 %). Skupno bodo morali premagati 2800 višinskih metrov.

Dirka se bo končala v nedeljo, ko bo na sporedu slabih 20 kilometrov dolga vožnja na čas.