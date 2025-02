Pogačar s tlakovcev v puščavo, Roglič bo izzval Vingegaarda

Slovenska kolesarska asa Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) in Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) bosta prihodnji teden začela sezono 2025 na najvišji ravni. Pogačarja po preizkušanju tlakovanih odsekov čaka domača dirke ekipe po ZAE, Roglič pa bo na Portugalskem izzval Danca Jonasa Vingegaarda.

Najboljši kolesar zadnjih let Pogačar bo v ponedeljek na štartu sedemdnevne preizkušnje po Združenih arabskih emiratih, ki velja za enega pomembnejših ciljev njegove ekipe in spada v svetovno serijo dirk. Tam bodo na sporedu štiri ravninske etape, dve gorski ter vožnja na čas. V ZAE je že zmagal, in sicer v letih 2021 in 2022, v zadnjih dveh sezonah pa tam ni dirkal.

Ob raznolikem sporedu in nekaj zahtevnih testih tudi v močnem vetru bo Pogačar preveril pripravljenost pred marčevskim in aprilskim delom sezone, ko se bo v celoti osredotočil na enodnevne klasike. V zadnjih dneh je svoje pristaše izzival tudi s preizkušanjem tlakovanih odsekov na spomeniku Pariz-Roubaixu, na katerem doslej še ni nastopil in ga nima na seznamu dirk v 2025. Drugi dan preizkušnje po ZAE ga čaka 12,2 km dolga vožnja na čas, ki bo zanj v sezoni pomembnejša na tritedenskih dirkah ter na svetovnem prvenstvu v Ruandi septembra.

Za zdaj še ni jasno, na katerih tritedenskih preizkušnjah bo Pogačar nastopil, a glede na spored in pretekle dosežke obstaja večja možnost, da se bo namesto italijanskega Gira, na katerem bi branil lansko zmago, odločil za špansko Vuelto. Šestindvajsetletnega slovenskega asa v tretji etapi po ZAE čaka zaključni vzpon na Džebel Džajs (19 km/5,6 %), za konec sedemdnevne dirke pa še boj za skupno zmago na Džebel Hafitu (10,9 km/6,7 %).

»Navdušen sem nad prihajajočim začetkom sezone. Na srečo lahko rečem, da sem imel res zelo dobro pripravljalno obdobje in da sem pripravljen na izzive,« je v izjavi za spletno stran ekipe dejal Pogačar.

»Sem samozavesten, da lahko vodim ekipo. Okoli sebe bom imel močno ekipo, vedno pa tu čutimo močno podporo tako ekipe in navijačev. Pomembno je, da zanje na domači dirki pripravimo dober šov,« je dodal Pogačar, ki ga bo na cesti ves čas kot senca spremljal rojak Domen Novak, sicer državni prvak na cestni dirki.

»Običajno so ključne etape na oba ciljna vzpona ter vožnja na čas, ampak če bo na ravninskih etapah veliko vetra, lahko tudi to vpliva na razplet, zato moramo biti pripravljeni na vse mogoče,« še na nepredvidljivost puščavskih vetrov opozarja Pogačar.

V ekipi bodo ob obeh Slovencih še Belgijca Rune Herregodts in Florian Vermeersch ter Danec Mikkel Bjerg, Avstralec Jay Vine ter Kolumbijec Sebastian Molano, ki bo lovil visoke uvrstitve v šprintih. V dresu Jayco AlUle bo od Slovencev nastopil Luka Mezgec, ki bo Nizozemcu Dylanu Groenewegnu pomagal v šprintih.

Na Portugalskem, kjer se bo dirka serije 2.Pro po Algarveju začela v sredo, pa bodo oči slovenske javnosti najbolj uprte v Primoža Rogliča. Ta se bo v dresu Red Bulla skupaj z rojakom Janom Tratnikom boril proti znova motiviranemu in pripravljenemu Dancu Jonasu Vingegaardu (Visma-Lease a Bike).

Primož Roglič začenja drugo sezono pri moštvu Red Bull BORA -hansgrohe. FOTO: Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Danec bo prav tako kot Roglič v sezoni debitiral na Portugalskem in je prvi favorit za skupno slavje. Tako Rogliča kot Tratnika nato čaka še dirka po Kataloniji ob koncu marca, kjer bo prav tako nastopil Vingegaard. Nato se bo Roglič s Tratnikom podal na Giro, Vingegaard pa na priprave za Tour in dvoboj s Pogačarjem, Rogličem in Belgijcem Remcom Evenepoelom, ki bo sezono po poškodbah med pripravami začel aprila.

Rogliča in druščino na Portugalskem čakajo tri pretežno ravninske etape, najbolj zahteven pa bo drugi dan, ko se bodo kolesarji merili na vzponu do Foie (8,4 km/7,6 %). Za konec bo v nedeljo 23. februarja na vrsti še 19,6 km dolg kronometer z zadnjima 2,6 kilometra navkreber.

Na štartni listi za nastop po Algarveju je sicer še en Slovenec Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), a nekaj ekip s slovenskimi kolesarji še ni objavilo svojih sedmeric. To ne bodo edini slovenski kolesarji ekip svetovne serije, ki bodo v naslednjih dneh dejavni na mednarodnem odru. Na dirki po Provansi bosta med petkom in nedeljo namreč nastopala tudi Matej Mohorič in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious).