Ameriški Slovenec zapušča Valencio

Ameriški košarkar s slovenskim potnim listom Mike Tobey po petih letih zapušča Valencio, je na klubski spletni strani zapisala španska ekipa, kjer igra tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič. Slednji še vedno okreva po marčevskem zlomu leve roke, pred kratkim pa je podaljšal pogodbo do leta 2023. Sedemindvajsetletni in 213 cm visoki Tobey je v minuli sezoni v evropskem pokalu v povprečju dosegal 10,3 točke in 5,7 skoka, v španskem prvenstvu pa 6,6 točke in 4,0 skoka na tekmo. Na lanskih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu je igral za slovensko reprezentanco, ki je v svojem premiernem olimpijskem nastopu osvojila četrto mesto.

Američan je na seznamu selektorja Aleksandra Sekulića za zadnji kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2023. Slovenija se bo 30. junija v Ljubljani pomerila s Hrvaško, 3. julija pa bo gostovala na Švedskem. Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze.