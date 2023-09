Balti v ospredju

Košarkarji Latvije so v prvi tekmi razvrstitve od petega do osmega mesta na svetovnem prvenstvu na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji premagali Italijane s 87:82 in jih v soboto čaka tekma za peto mesto. Tam se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Slovenijo in Litvo.

Poraženec tekme bo v soboto igral z Italijo za končno sedmo mesto.

Cilj Slovencev bo izboljšanje dosedanje najvišje uvrstitve, sedmega mesta iz Barcelone 2014, ko srečanj za razvrstitev sploh še ni bilo.

Pri Latviji je bil proti azzurrom z 28 točkami najuspešnejši Andrejs Gražulis, Aigars Škele je dodal 12 točk in devet podaj. Za italijansko izbrano vrsto je 20 točk prispeval Luigi Datome.