Barski mornar utonil v stožiškem oceanu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 8. krogu lige ABA premagali Mornar z 79:59 (24:21, 42:36, 56:54). Tako so prvič v sezoni povezali tri jadranske zmage in se povzpeli na izkupiček 5-3. Ljubljančani so po treh relativno izenačenih četrtinah v zadnjih desetih minutah zaigrali bolj agresivno v obrambi in z delnim izidom 16:1 rešili vprašanje zmagovalca. Tri minute pred koncem so vodili z 72:55. Ključ zmage gre iskati tudi pri prevladi v skoku, zmaji so ga dobili kar z 42:18.

Največ točk je dosegel Jacob Pullen (19), največ skokov je zbral Zach Auguste (10), največ podaj pa je imel Luka Rupnik (7), ki je igral 23 minut, precej več kot običajno, saj se je klub prav danes razšel s prvim organizatorjem igre Marcusom Keenom. Kot je klub zapisal v sporočilu za javnost, Američan ni izpolnil pričakovanj strokovnega štaba. Za Cedevito Olimpijo je bila to zadnja domača preizkušnja v novembru. Naslednjo tekmo bo igrala v evropskem pokalu v Podgorici proti Budućnosti (17. 11.), v ligi ABA pa jo v devetem krogu čaka Mega. Konec meseca sledi reprezentančni premor, nato pa v začetku decembra v Stožice prideta Zadar in Virtus Bologna v evropskem pokalu.

Izidi 8. kroga jadranske lige: FMP : Studentski centar 104:99 (31:18, 55:49, 73:74) Split : Krka 87:77 (20:14, 38:33, 62:56), Borac : Cibona 59:62 (16:16, 34:26, 44:38) Budućnost : Zadar 84:69 (23:16, 45:34, 61:51) Cedevita Olimpija : Mornar 79:59 (24:21, 42:36, 56:54); nedelja: Igokea - Mega (17), Crvena zvezda - Partizan (19).

KOŠARKA ABA​