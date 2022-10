Biki z Dragićem že takoj pokazali roge, Dončić sezono odprl s 35 točkami

Košarkarji moštva Chicago Bulls, ki jih je poleti okrepil Goran Dragić, so v uvodni tekmi nove sezone lige NBA v gosteh s 116:108 premagali Miami Heat. Slovenski as je proti nekdanjim soigralcem dosegel ducat točk. Njegova reprezentančna kolega Luka Dončić (Dallas Mavericks) in Vlatko Čančar (Denver Nuggets) sta igrišče zapuščala sklonjenih glav.

Teksašani so gostovali pri Phoenix Suns in po slabem finišu klonili s 105:107. Dallasovega poraza na koncu ni mogel preprečiti niti Dončić, ki je bil s 35 točkami najboljši strelec dvoboja pred 17.071 gledalci v Footprint Centru.

Slovenski zvezdnik, ki je na parketu prebil 37 minut, je zadel vseh 13 prostih metov, osemkrat je bil natančen pri poskusih za dve točki (od 13), zadel pa je le dva meta za tri točke (od desetih). Zbral je še devet skokov, šest asistenc in eno ukradeno žogo, štiri pa je izgubil.

Vidno vlogo je pri Dallasu, ki je vodil večji del tekme (še v zadnji četrtini celo s 15 točkami naskoka pri rezultatu 93:78), odigral tudi Američan Christian Wood (25 točk). Najbolje razpoloženi igralec pri Phoenixu, ki so zaostajali že za 22 točk (45:67), je bil njegov rojak Devin Booker z 28 točkami.

Goran Dragić (na sredini) je bil zelo natančen pri metih za tri točke. FOTO: Jim Rassol/Usa Today Sports

Neverjetna trojka Gorana Dragića

Dragić, ki je v igro vstopil s klopi, je zbral 19 minut igre. V tem času je zadel štiri trojke (iz petih metov), eno po neverjetnem poskusu. Oba prosta meta je zgrešil, kakor tudi vse tri poskuse za dve točki. Za nameček je 36-letni Ljubljančan v statistiko vpisal še po dve asistenci in ukradeni žogi, eno pa je izgubil.

Pri Bikih je blestel Američan DeMar DeRozan, ki je dosegel kar 37 točk (z metom za dve: 12:19; za tri: 2:3), v domači ekipi je bil najbolj učinkovit njegov rojak Jimmy Butler (24).

Finski zvezdnik Lauri Markkanen je k visoki zmagi Utaha nad Denverjem prispeval 17 točk. FOTO: Rob Gray/Usa Today Sports

Pičle pol minute za Vlatka Čančarja

Neuspešen večer so imeli ob Dallasu tudi Denver Nuggets, ki so na tujem s 102:123 izgubili proti prenovljeni zasedbi Utah Jazz. Največ zaslug za to, da sta obe točki ostali doma, sta imela Američan Collin Sexton in Finec Lauri Markkanen, ki sta k visoki zmagi Utaha prispevala 20 oziroma 17 točk. Oba sta bila – zanimivo – še do začetka septembra člana kluba Cleveland Cavaliers.

Najbolj učinkovit pri Denverju je bil po pričakovanju Srb Nikola Jokić, ki je zbral 27 točk. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je na parket stopil za vsega poldrugo minuto in zgrešil edini poskus za dve točki.

Drugi izidi – Detroit Pistons : Orlando Magic 113:109, Indiana Pacers : Washington Wizards 107:114, Atlanta Hawks : Houston Rockets 117:107, Brooklyn Nets : New Orleans Pelicans 108:130, Memphis Grizzlies : New York Knicks 115:112 – po podaljšku, Toronto Raptors : Cleveland Cavaliers 108:105, Minnesota Timberwolves : Oklahoma City Thunder 115:108, San Antonio Spurs : Charlotte Hornets 102:129, Sacrametno Kings : Portland Trail Blazers 108:115.