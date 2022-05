V Beogradu bo branilca izzval rekorder

V finalu zaključnega turnirja košarkarske evrolige v Beogradu se bosta pomerila branilec naslova Anadolu Efes in desetkratni evropski prvak Real Madrid. Turki so v polfinalu premagali Olympiakos s 77:74, Madridčani pa so presenetili Barcelono s 86:83.

Anadolu Efes se bo v soboto ob 19. uri potegoval za drugi naslov v zgodovini kluba, Real Madrid pa za prvega po 2018, ko je nazadnje slavil ravno v Beogradu z Luko Dončićem na čelu.

Za Real Madrid sta po 18 točk dosegla Guerschon Yabusele in Fabien Causeur, Barceloni pa ni pomagalo niti 26 točk in 12 skokov (indeks 39) najkoristnejšega igralca evrolige Nikole Mirotića.

Za Turke, ki so zadeli štirinajst trojk, so največ točk dosegli Shane Larkin (21), Elijah Bryant (16) in Vasilije Micić (15), v vrstah Olympiakosa pa je bil prvi strelec Shaquielle McKissic z dvanajstimi točkami.