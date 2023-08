Brez igralcev NBA proti ligi NBA ne gre

Slovenski košarkarji so v okviru priprav na bližnje svetovno prvenstvo izgubili prijateljsko tekmo z ZDA z 62:92 (20:27, 31:47, 49:67). Naša reprezentanca je tako na zvezdniškem turnirju v Malagi doživela še drugi poraz. Brez Luke Dončića, ki je v petek proti Španiji dobil neprijeten udarec v stegensko mišico in preventivno izpustil tekmo, jo je selekcija ZDA premagala kar s 30 točkami razlike.

Za Slovenijo je bila to predzadnja prijateljska tekma v okviru priprav na svetovno prvenstvo, ki se bo začelo 25. avgusta na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji. V šestih nastopih je zabeležila zmagi proti Kitajski in Črni gori ter dvakrat izgubila z Grčijo ter po enkrat z evropskimi in svetovnimi prvaki Španci ter tokrat z olimpijskimi zmagovalci in prvimi favoriti SP.

Ob odsotnosti kapetana Dončića, ki ima na štirih odigranih tekmah v pripravah povprečje 22,5 točke, 8,5 podaje in 7,5 skoka, sta največ točk za Slovenijo dosegla Gregor Glas, ki je ob metu 4:6 za tri točke zbral 14 točk, Zoran Dragić (8 točk, trojke 2:4). Mike Tobey (4 točke) in Bine Prepelič (4 točke) sta imela po sedem skokov, Žiga Samar (5 točk) pa pet podaj.

Slovenija – ZDA 62:92 (20:27, 31:47, 49:67) Dvorana Jose Maria Martin Carpena, gledalcev 10.000, sodniki: Cortes, Peruga, Torres (vsi Španija). Slovenija: Samar 5, Nikolić 4, Tobey 4, Blažič 5 (2:4), Hrovat 4, Morgan 7 (1:1), Dimec 5 (1:2), Dragić 8 (2:2), B. Prepelič 4, Glas 14 (2:3), Čebašek 2; ZDA: Haliburton 10 (1:1), Bridges 9, Johnson 8, Ingram 7, Banchero 8, Portis 8, Edwards 15 (0:1), Brunson 11 (2:2), Hart 2, Jackson 2 (2:2), Kessler 2, Reaves 10; prosti meti: Slovenija 8:12, ZDA 5:6; met za dve točki: Slovenija 15:32, ZDA 30:46; met za tri točke: Slovenija 8:29 (Glas 4, Dragić 2, Blažič, Samar), ZDA 9:33 (Johnson 2, Reaves 2, Haliburton, Bridges, Ingram, Edwards, Brunson); skoki: Slovenija 33 (29 + 4), ZDA 47 (35 + 12); osebne napake: Slovenija 18, ZDA 18.

Pri Američanih, ki se bodo na SP predstavili z mlado zasedbo iz lige NBA brez zvezdnikov, a šampionskim trenerjem Stevom Kerrom, sta bila najbolj učinkovita Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) 15 s točkami in Jalen Brunson (New York Knicks), ki jih je dosegel enajst.

Napake pri prenosu žoge

Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića bodo v torek odpotovali v Tokio, kjer jih 19. avgusta čaka zadnja pripravljalna tekma proti Japonski, uvodno preizkušnjo na SP pa bodo igrali 26. avgusta proti Venezueli. V skupini F igrata še reprezentanci Zelenortskih otokov in Gruzije.

Brez kapetana in prvega zvezdnika je bila Slovenija več ali manj obsojena na neuspeh. Manjkale so njegove točke v napadu - Slovenija je v vsakem polčasu dosegla po 31 točk, pri organizaciji napadov in prenosu žoge je naredila številne napake (18 izgubljenih žog, 12 v prvem polčasu) in tekmecu omogočila lahke zaključke, želja in borbenost v obrambi pa ni bila dovolj za hitro in skočno zasedbo ZDA.

Američani so vodili vseh 40 minut. Že v prvi četrtini so prišli do dvomestne prednosti, ki so jo v tretji četrtini povišali na 55:35, nato pa malce spustili ritem in Sloveniji omogočili, da je prišla do relativno častnega poraza.

Varčevali tudi Prepeliča

»Glede na to, da v ekipi ni bilo Luke Dončića, za katerega je zdravstvena služba reprezentance menila, da je bolje, da izpusti to tekmo, čeprav je igralec sam želel nastopiti, so več priložnosti dobili drugi košarkarji in jo tudi izrabili. Varčevali smo tudi z močmi Klemna Prepeliča. Kljub temu smo imeli zelo dobre segmente igre, pa tudi globoke padce v igri. Te moramo omejiti, saj smo tokrat videli, kakšno škodo nam lahko naredijo, če je na drugi strani tako atletska in talentirana ekipa,« je povedal selektor Aleksander Sekulić.

»Naš cilj je bil, da upočasnimo igro, saj smo vedeli, da Američani igrajo zelo hitro košarko. Na trenutke nam je to uspelo, žal pa nam je velikokrat zmanjkalo zbranosti, kar je tekmec znal izrabiti in predvsem pod obročema naredil razliko. Borili smo se, dali smo vse od sebe, dejstvo pa je, da smo bili brez Luke Dončića, kar se je seveda poznalo. Iz vsakega poraza moramo izvleči čim več, analizirati tekmo in skušati popraviti napake,« je dodal Gregor Glas.

Aleksej Nikolić pa je menil: »Osredotočili smo se na segmente igre, ki nam povzročajo največ težav, to je zagotovo tranzicija v obrambo, kar nam je na trenutke kar dobro šlo, vseeno pa smo imeli preveč nihanj v igri. Z nekaterimi stvarmi smo lahko zadovoljni, druge pa moramo popraviti, če hočemo doseči dober rezultat na SP.«