Carlisle pred snidenjem s Kiddom in Dončićem: Dallas igra na visoki ravni

Rick Carlisle se je že dvakrat izognil snidenju z nekdanjimi delodajalci, prvič 10. decembra, ko se je ob prihodu Luke Dončića in soigralcev v Indianapolis okužil z novim koronavirusom in moral zmago svojih Pacers pospremiti iz samoizolacije. Ni ga bilo niti na slovesni upokojitvi dresa Dirka Nowitzkega, bojda zaradi prenatrpanega urnika, a zdaj se trener, ki je v Dallas pomagal pripeljati edini naslov, vendarle prekrižal pot klubu, ki ga je lansko poletje zapustil v precej napetih okoliščinah. Pred težko pričakovano tekmo v Dallasu je v petek zjutraj po prihodu iz Oklahoma Cityja spregovoril za dnevnik The Dallas Morning News.

Kaj pričakujete, da boste čutili v soboto, ko se boste vrnili v Dallas in spet srečali z Mavericks?

Kar se tiče povratka, bo izvrstno spet videti veliko posebnih ljudi, ki sem jih spoznal v 13 izjemnih letih. Preprosto veliko posebnih ljudi je v tej organizaciji, ljudi, ki so postali prijatelji, ki jim lahko zaupam. Ta del bo izvrsten. Veste, da ko zapustiš situacijo, kakršna je bila v Dallasu, potem pogrešate veliko ljudi, s katerimi ste si ustvarili posebne vezi.

Česa se najbolj veselite?

Najbolj se veselim tega, da bom videl družino, saj so ostali tam, (hčerka) Abby čaka še letošnje in naslednje leto do konca srednje šole. In preprosto tako veliko ljudi v organizaciji je, kot denimo Mark (Cuban), igralci, podporno osebje, za katere je bilo prekrasno delati. Ljudje, kot je Scott Tomlin (podpredsednik za stike z javnostjo, op. a.), Casey Smith (direktor za zdravje in telesno pripravo, op. a.), Don Kalkstein (direktor za športno psihologijo, op. a.). Preprosto jih je preveč, da bi lahko omenil vse. Al Whitley (posebni asistent predsednika Cubana, op. a.) je nekdo, s katerim sem spletel tesno prijateljsko vez, tako da, veste ... Veselim se, da bom videl vse te ljudi. Jasno pa je, da bo to težka tekma. Spočiti so in v tem trenutku so po mojih informacijah zdravi. Mi smo malce načeti, a nič zato. Vse to spada zraven.

Jasona (Kidda) ste predlagali za naslednika, ko ste junija odšli. Kako mislite, da mu gre v teh prvih mesecih njegove prve sezone?

Opravil je izjemno delo. Zelo dobro so se prilagodili v teku sezone. Izvrstno je videti, da je KP (Kristaps Porzingis) zdrav in da igra tako kot igra. Luka je seveda eden najboljših na svetu, skoraj nemogoče je pripravljati taktiko zanj, ker te lahko premaga na toliko različnih načinov. V tem trenutku igrajo na res zelo visoki ravni. Še se bodo izboljševali do konca sezone, v zahodni konferenci so resnična grožnja, veste. O tem ni dvoma.

Kako zdaj pripravljate taktiko za Luko? O njem veste več kot kateri koli drug trener, je to nekakšna miselna igra, v kateri boste poskušali uganiti, kaj bo želel spremeniti v svoji igri, ker ve, da ga tako dobro poznate? Ko se spopadeta takšna košarkarska uma, kot sta vaš in Lukov, je potem priprava zelo zapletena?

No, je med tistimi igralci, proti katerim je v NBA najtežje pripravljati taktiko. Preprosto tako dober je v številnih prvinah, da moraš nekako ugotoviti, s čim se boš sprijaznil. Še vedno pa ti bo škodoval na različne načine. Prvič, ko smo igrali z njimi, ni bil povsem zdrav. Takrat smo imeli nekaj sreče. Tokrat se skupaj s KP-jem očitno počutita dobro, in, jasno, tudi igrata izvrstno, zato bo gotovo velik izziv.