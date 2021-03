Cedevita Olimpija lovi vodilno četverico, Jaka Blažič išče pravo formo

Lestvica lige ABA 2020/21. FOTO: SofaScore

Nevarna Onuaku in Mavra

23 točk je dosegel Jaka Blažič na januarski tekmi v Zadru, največ pri Cedeviti Olimpiji.

Po zamenjavi trenerja so košarkarji Krke nemudoma dočakali zmago v ligi ABA, resda z 20:0 brez boja proti bankrotiranemu Kopru Primorski. Svoj izkupiček bi morala nujno oplemenititi tudi Cedevita Olimpija, saj po porazu z Igokeo ni več med štirimi najuspešnejšimi moštvi. V 22. kolu bo danes ob 21. uri gostila Zadar, ki ga je ugnala že januarja v Dalmaciji. Resda z domala minimalno prednostjo 80:78.Pred dvema mesecema je odločilne točke v dvorani legendarnega, ki je sredi 70. let prejšnjega stoletja pustil globoko sled tudi v Ljubljani kot igralec in trener Bresta Olimpije, dosegel. S tremi natančnimi prostimi meti je zagotovil svoji zasedbi najtesnejšo zmago v celotni sezoni, tako na evropski kot na regionalni sceni. Drevi se bo s soigralci poskušal ogniti dramatičnemu zapletu, saj jih je bilo v minulih tednih dovolj, nekaj pa jih obeta tudi finiš lige ABA, v katerem se bo Cedevita Olimpija dvakrat pomerila z vodilno Crveno zvezdo ter gostovala pri drugem in tretjem na lestvici, Budućnosti in Mornarju.Zadar je doslej zbral le šest zmag v 19 nastopih, toda njegov trend ne dopušča podcenjevanja. V zadnjih petih nastopih je bil namreč trikrat uspešen, v gosteh je prepričljivo prekosil Krko (z 81:73) in Split (89:76), doma pa tesno Partizan s 96:94. Niz je prekinil s porazoma proti Budućnosti in FMP, drži pa kot pribito, da je izjemno odvisen od dnevnega strelskega navdiha. V povprečju dosega le 74,3 točke na tekmo in je predzadnji na razpredelnici najboljših napadalnih moštev v ligi ABA. Na njej vodi Cedevita Olimpija (89,5), zadnja pa je Krka (71,2).Najučinkovitejša Zadrčana sta sicer center(povp. 14,2 točke in 7,4 skoka, ki med dvoboji zabava gledalce (za zdaj le televizijske) z izvajanjem prostih metov izpod pasu, in organizator(12,4 točke in 4,9 asistence), v sezoni 2018/19 član novomeškega moštva. Cedevita Olimpija se bo morala izkazati predvsem pri obrambnih nalogah, dokler ne bo docela prebrodila padca forme, ki je na zadnjih tekmah z Borcem in Igokeo skupno metal iz igre le 4:21, težave pa je imel tudi v edinem dosedanjem nastopu v slovenski ligi proti Termam Olimia (4:15).Trener Ljubljančanovzato opozarja: »Zadar ima odlično moštveno fizionomijo, njegovi košarkarji so izjemno individualno nadarjeni. Igrati bomo morali kot ekipa in z veliko energije, naredili bomo vse, da bi zmaga ostala doma.«Partizan – Mornar (17), Borac – Igokea (19), Cedevita Olimpija – Zadar (21);Budućnost – Crvena zvezda (20);– Koper Primorska : Krka 0:20 b. b.;– Split : Mega 74:65, FMP : Cibona 90:86.