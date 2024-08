Cedevita Olimpija ne bo podaljšala sodelovanja z Murićem

Košarkarski klub Cedevita Olimpija ne bo podaljšal sodelovanja s slovenskim reprezentantom Edom Murićem, so potrdili pri ljubljanskem kolektivu. »Po več kot petih letih se od Cedevite Olimpije ob izteku pogodbe poslavlja Edo Murić,« so zapisali pri ljubljanskem moštvu.

»Edo je z ljubljanskim klubom na parketu osvojil tri naslove slovenskega državnega prvaka in dva naslova pokalnega prvaka. V sezoni 2022/23 je bil kapetan članske ekipe, del kluba pa je bil tudi v minuli sezoni, ko so zmaji prav tako postali državni in pokalni prvaki, a zaradi okrevanja po poškodbi ni stopil na parket. V sezoni 2021/22 je bil tudi MVP finalnega turnirja pokala Spar,« so še zapisali pri ljubljanskem klubu.

»Edo, hvala za vse v zadnjih več kot petih letih in vso srečo v nadaljevanju kariere,« so z zahvalo sklenili zapis pri Cedeviti Olimpiji.

Ljubljanski klub sta pred tem že zapustila Zoran Dragić in Alen Omić.

Murić je bil pred petimi leti prva okrepitev novonastalega stožiškega kolektiva, ko sta se združila ljubljanski in zagrebški klub. Ko je vmes za eno sezono v Turčijo odšel Jaka Blažič, je bil tudi kapetan ekipe.