Cedevito Olimpijo le še stopnička loči do naslova

Košarkarje Cedevite Olimpije le še zmaga loči od 21. naslova državnega prvaka. V finalni seriji lige Nova KBM proti Kansai Heliosu vodijo z 2:0. Danes so v dvorani Tivoli zmagali z 80:73 (23:22, 47:38, 60:57).

Cedevita Olimpija se hkrati poteguje za četrti zaporedni naslov v ligi Nova KBM in tretjo lovoriko v tej sezoni, potem ko je že osvojila slovenski superpokal in pokal Spar. Domžalčani sedmič igrajo v finalu državnega prvenstva, tretjič zapored, doslej pa so dvakrat dvignili pokal - 2007 in 2016.

Najboljši strelec pri Cedeviti Olimpiji je bil kapetan Jaka Blažič z 22 točkami, za Kansai Helios pa sta največ točk dosegla Blaž Mahkovic (22) in Tibor Mirtič (16).

Tretja tekma finala bo v sredo, 29. maja, ob 20. uri v Domžalah.