Celje in Koper brez eura, vse tekme v Ljubljani

Košarkarice bodo naslednje leto na največjem tekmovanju v Evropi nastopile tudi v Sloveniji, odštevanje do evropskega prvenstva se bo začelo 15. junija, ko bo do začetka še natanko leto dni. Prišlo pa je do spremembe prizorišča, saj bodo slovenske tekme po novem v Ljubljani, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Uradno odštevanje do ženskega evropskega košarkarskega prvenstva leta 2023 se bo začelo 15. junija, 39. izvedbo prvenstva stare celine za košarkarice bosta med 15. in 25. junijem 2023 gostila Slovenija in Izrael.

Leto dni pred EP pa je prišlo do spremembe prizorišča tekem skupinskega dela v Sloveniji. Tudi tega bo namreč gostila Ljubljana. Prvotno je bilo sicer predvideno, da bi tekme slovenskega skupinskega dela gostila Koper in Celje, Ljubljana pa bi gostila le izločilne boje.

A KZS in lokalni organizacijski odbor sta zaradi pandemije v zadnjih dveh letih ter trenutnega dogajanja v Ukrajini, Rusiji in posledično celotni Evropi s krovno zvezo Fiba Europe dosegla dogovor, da bo slovenski del prvenstva gostila zgolj Ljubljana z dvorano Stožice, so sporočili iz KZS.

Tel Aviv in Ljubljana bosta tako vsak gostila po dve skupini uvodnega skupinskega dela, v Stožicah pa bodo potekali tudi boji izločilnega dela in boji za medalje.

»Leto dni do začetka ženskega evropskega prvenstva je organizacijski odbor že prešel v drugo fazo same priprave organizacije dogodka. Žal trenutna situacija po Evropi vsem deležnikom v športu dodobra otežuje delo in zaostreni pogoji ter ekonomske razmere so nas prisilile, da smo skupaj z mednarodno zvezo Fiba Europe iskali rešitve, da izvedbo prvenstva zadržimo v Sloveniji. Tako je bila na koncu sprejeta skupna odločitev, da namesto treh lokacij prvenstvo izvedemo zgolj na enem prizorišču v Stožicah,« je dejal predsednik KZS Matej Erjavec.

Na evropskem prvenstvu bo zaigralo 16 reprezentanc, razdeljenih v štiri skupine s po štirimi ekipami. V boj za nastop na prvenstvu se je sicer podalo 38 reprezentanc, pet več kot v kvalifikacijah za zadnje evropsko prvenstvo. Poleg Slovenije in Izraela, ki v kvalifikacijah sicer nastopata, a sta na EuroBasket kot gostitelja uvrščena neposredno, se bo na prvenstvo uvrstilo vseh deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter najboljše štiri drugouvrščene reprezentance.