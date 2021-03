Conley bo zamenjal Bookerja na tekmi vseh zvezd

Mike Conley je dočakal prvi vpoklic za tekmo vseh zvezd. FOTO: Jonathan Bachman/AFP

Tekma vseh zvezd lige NBA

Komisar lige NBAje sporočil, da zvezdnik Phoenixane bo mogel nastopiti na nedeljski tekmi All Star, zato je bil namesto njega naknadno vpoklicaniz Utaha.33-letni Conley bo v svoji 14. sezoni sploh prvič nastopil na tekmi vseh zvezd. V tej sezoni odlično igra za Utah, kjer ima povprečje 16,1 točke in 5,7 asistence, njegovo moštvo pa je s 27 zmagami na vrhu zahodne konference.Mike Conley bo tretji košarkar Utaha na letošnji izvedbi tekme All Star, pred njim sta bila za dogodek izbrana tudi(ekipa LeBrona Jamesa) in(ekipa Kevina Duranta).Zanimivo, da je bil tudi Devin Booker za All Star izbran kot zamenjava, in sicer bi se moral tekme udeležiti namesto poškodovanega(Los Angeles Lakers). Ker bi moral Booker tekmovati tudi v metu trojk, bo to mesto pripadlo Conleyju.Na nedeljski tekmi bo igral tudi slovenski zvezdnik, ki bo v začetni petorki ekipeLeBron James (Los Angeles Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Luka Dončić (Dallas), Nikola Jokić (Denver), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Chris Paul (Phoenix Suns) Jaylen Brown (Boston Celtics), Paul George (Los Angeles Clippers), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Rudy Gobert (Utah Jazz).Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Bradley Beal (Washington Wizards), Jayson Tatum (Boston Celtics), James Harden (Brooklyn Nets), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Zach LaVine (Chicago Bulls), Julius Randle (New York Knicks), Nikola Vučević (Orlando Magic), Donovan Mitchell, Mike Conley (oba Utah Jazz).