Črn večer favoritov: brez zmag Milwaukee, Phoenix in Utah

Najbolj prepričljivo je doma »padla« ekipa Phoenix Suns, od katere je bil s 123:100 boljši Miami. Odlično strelsko razpoloženo moštvo Heat je jezdilo na valu košev Tylerja Herra in Duncana Robinsona, ki sta vstopila s klopi. Nekdanji delodajalci Gorana Dragića so z 22 zadetimi meti za tri točke celo izenačili rekord franšize proti vodilni ekipi lige NBA. Herro je dosegel 33 točk, Robinson pa jih je dodal 27. Velja poudariti, da je Miami še naprej močno oslabljen, med 11 odsotnimi je bil tudi redni udeleženec tekme zvezd Jimmy Butler.

»Resnično neprestano čestitam naši skupini, ker ostaja v trenutku, se osredotoča na rešitve in najde načine za izboljšanje ter dovolj dobro igro za zmago. Gremo tekmo za tekmo,« je zadovoljen trener floridskega moštva Erik Spoelstra. Miami je zadel 50 odstotkov metov za tri točke (22:44), še posebej vroč je bil v tem pogledu Robinson (8:16). Njegovi zadeti trojki sta tudi hitro pogasili poskus povratka Phoenixa v zadnji četrtini in prispevali k izdatni zmagi. Najbolj jo je omililo 26 točk arizonskega ostrostrelca Devina Bookerja.

Košarkarji Golden State Warriors, ki so trenutno druga najboljša ekipa v severnoameriški ligi NBA, bodo v noči na ponedeljek po dveh letih in pol lahko računali na branilca Klaya Thompsona. Ta se vrača po dveh težkih poškodbah. Bojevnike ponoči čaka obračun s Clevelandom, po dolgem času pa bodo lahko računali na Thompsona, petkratnega udeleženca tekme zvezd in trikratnega prvaka NBA z Golden Statom, ki je najprej izpustil celo sezono 2019/20 zaradi strgane vezi v levem kolenu, nato pa je izpustil še sezono 2020/21 zaradi strgane Ahilove tetive. Verjetno bo vrnitev precej čustvena za vse navijače in člane bojevnikov. Ne nazadnje je Draymond Green decembra, ko je Stephen Curry izboljšal rekord Raya Allena po številu trojk, dejal, da je takrat za popolno veselje manjkal le Thompson. Omenjena trojica je skupaj igrala in osvojila naslove prvaka v letih 2015, 2017 in 2018. Trener Steve Kerr pa je dejal, da bo Thompson ob vrnitvi začel kar v prvi postavi. Thompson je zadnjo tekmo v NBA igral 13. junija 2019, in sicer na šesti tekmi finala proti Torontu. V noči na nedeljo bo sicer Dallas Luke Dončića gostil Chicago Bulls, Denver Nuggets pa bo brez poškodovanega Vlatka Čančarja gostovali v Oklahoma Cityju. Zadnjo tekmo ekipe Mavericks je sicer preventivno izpustil tudi Dončić.

»Imamo veliko igralcev, ki lahko dosežejo točke, kar pomaga,« je ocenil Robinson. »Zadevanje lahko postane kužno. Vsekakor je danes kroženje žoge postalo kužno,« je dodal. Miami je v drugič igral brez svojega prvega igralca Butlerja, ki je na prisilnem počitku zaradi poškodovanega gležnja. A to ni predstavljalo ovire za 25. zmago moštva (izkupiček 25:15) v tej sezoni, s čimer zasedajo tretje mesto v vzhodni konferenci. Phoenix Suns, kljub porazu še vedno prvo moštvo lige (30:9), so bili v zaostanku od konca prve četrtine, luknja pa se je ob slabšem metu iz igre – le 38-odstotna uspešnost – do konca prvega polčasa še povečala in znašala velikih 21 točk. V drugem polčasu je Miami vseskozi nadzoroval potek srečanja.

»Na tekmo so prišli izjemno sproščeni. Takšni ekipi ne smeš pustiti preveč samozavesti, preveč prostora, da dosežejo lahke koše in se razigrajo,« je po tekmi dejal Booker.

Nov poraz prvakov, zgodovinska dosežka Sabonisa in Browna

Na preostalih tekmah večera je odmevala zmaga Charlotte Hornets doma nad prvaki Milwaukee Bucks s 114:106. Za domače moštvo je Terry Rozier dosegel 28 točk, za goste pa tudi 43 točk grškega superzvezdnika Giannisa Antetokounmpa ni bilo dovolj. S tem je Milwaukee zabeležil že tretji poraz na zadnjih štirih tekmah.

V Indiani je za zmago s 125:113 nad Utahom blestel litovski center domačinov Domantas Sabonis, ki je postavil osebni rekord z 42 točkami.

Memphis Grizzlies so spet brez prvega igralca Ja Moranta v gosteh s 123:108 premagali Los Angeles Clippers, Detroit je bil s 97:92 boljši od Orlanda, v Bostonu pa je Jaylen Brown s prvim trojnim dvojčkom kariere (22 točk, 11 asistenc, 11 skokov) dvignil domače moštvo nad New York Knicks s 99:75.