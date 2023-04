Crvena zvezda v Stožicah: ogrevanje za četrtfinale z Beograjčani

V košarkarski ligi Aba je v boju za četrtfinale vse odločeno, prav tako so že znani vsi štirje pari. Tudi drevišnji (18.00) derbi med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo tega ne more spremeniti, morda pa se prav zato privržencem dobre košarke obeta privlačen večer. Ljubljančani bodo namreč končali na četrtem mestu rednega dela, saj bi tudi v primeru zmage zaostali za Budućnostjo – Črnogorci so jih namreč obakrat premagali –, rdeče-beli Beograjčani na drugem.

Tudi v četrtfinalu tekmec iz Beograda

Vrstni red prvih osmih: Partizan 24-2, Crvena zvezda 22-3, Budućnost 18-8, Cedevita Olimpija 17-8, FMP 14-12, Mega 12-14, Zadar 11-15 in Derby SC 11-15. Olimpija se bo v četrtfinalu torej merila z beograjsko ekipo FMP. Četrtfinalni pari: Cedevita Olimpija – FMP, Partizan – Derby SC, Budućnost – Mega in Crvena zveza – Zadar. Igrali bodo na dve zmagi.