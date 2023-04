Košarkarji Heliosa in Krke bi se radi pridružili Cedeviti Olimpiji

V nadaljevanju preberite:

Letos je Cedevita Olimpija edina slovenska zasedba v 1. ligi ABA, toda razmerje bi se lahko kmalu spremenilo. Helios Suns so bili prvi v rednem delu 2. regionalne lige in bodo od danes do nedelje gostili zaključni turnir najboljše osmerice v Domžalah, Krka je zasedla drugo mesto. In ob pravljičnem razpletu bi se lahko obe moštvi uvrstili med prvokategornike. Končni zmagovalec bo namreč neposredno napredoval mednje, poraženi finalist pa bo dobil dodatno priložnost v dvoboju do dveh zmag s 13. v 1. ligi ABA.

Sanjski teoriji govori v prid dejstvo, da se slovenski zasedbi kot prvi nosilki F8 ne bosta mogli srečati pred finalom. Kaj o njunih možnostih pravita trenerja Dejan Jakara in Gašper Okorn, koga bosta pogrešala v pomembnih dvobojih in celo do konca sezone? Kolikšna je razlika med 1. in 2. ligo ABA in koliko bi moral znašati klubski proračun ob napredovanju? Kaj obljublja domžalska županja Renata Kosec?