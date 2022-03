Dallas brez Dončića proti raketam

Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo se je po tekmi počitka zaradi bolečin v kolenu vrnil v postavo prvakov lige NBA iz Milwaukeeja. Na tekmi s Chicago Bulls je pomembno prispeval pri zmagi na domačem parketu s 138:119. Milwaukee je na drugem mestu vzhodne konference.

Najkoristnejši igralec lanskega finala je dosegel 25 točk in pobral 17 skokov ter petkrat podal soigralcem. Milwaukee je na tekmi prevzel vodstvo sredi prve četrtine in ga več ni izpustil iz rok. V zadnji četrtini je vodil že za 35 točk, a nato z rezervno postavo na parketu nekoliko popustil v samem zaključku. Prvi strelec Chicaga je bil črnogorski center Nikola Vukičević z 22 točkami in sedmimi skoki.

Z razmerjem zmag 45:27 je Milwaukee, trenutno eno najbolj vročih moštev z osmimi zmagami na zadnjih 10 tekmah, na drugem mestu vzhodne konference za Miamijem (47:25). Chicago je kljub krizi, med katero je zabeležil sedem porazov na 10 tekmah, na petem mestu (42:30) in tako še vedno trdno na mestih, ki vodijo v končnico.

V pretekli noči so bile v najmočnejši košarkarski ligi na svetu odigrane le štiri tekme. Slovenskih predstavnikov ni bilo na parketu. Dallas Luke Dončića bo v noči iz srede na četrtek na domačem parketu gostil Houston. Pri tem pa ne bo mogel računati na slovenskega zvezdnika, ki bo izpustil tekmo zaradi bolečin v gležnju, je na twitterju sporočil klub. Goran Dragić bo medtem v noči na četrtek z Brooklynom gostoval v Memphisu.

Giannis Antetokounmpo se je izkazal ob zmagi Milwaukeeja proti Chicagu. FOTO: Jeff Hanisch/USA Today Sports

Ob zmagi Milwaukeeja je odmevala predstava organizatorja igre Atlante Trayja Younga v sloviti dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Proti domači ekipi je dosegel 45 točk za zmago gostov s 117:111. »Tu je vedno zabavno igrati, ampak konec koncev je zame vsaka priložnost za igranje košarke sila zabavna,« je po tekmi dejal Young.

Novo odlično predstavo je zabeležil srbski center Denverja Nikola Jokić. Pri domači zmagi Denverja nad Los Angeles Clippers s 127:115 je lanski najkoristnejši igralec rednega dela prispeval 30 točk, 14 skokov in šest podaj. Ob tem je celotna prva postava Denverja dosegla dvomestno število točk.

Medtem so Golden State Warriors v odsotnosti prvega zvezdnika moštva Stepha Curryja, ki od prejšnjega tedna zdravi poškodbo stopala, zabeležili še tretji poraz v nizu. Na gostovanju v Orlandu je trenutno tretja ekipa zahoda z 90:94 izgubila proti eni najslabših ekip letošnjega rednega dela. Za 20. zmago Orlanda v tej sezoni je 18 točk prispeval nemški novinec Franz Wagner.

Izidi:

Orlando Magic - Golden State Warriors 94:90

New York Knicks - Atlanta Hawks 111:117

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 126:98

Denver Nuggets - LA Clippers 127:115