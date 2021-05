Dončić in Morris se bosta spet šla umazane igre

Luka Dončić je danes odigral samo 20 minut. FOTO: David Berding/AFP

Spet (besedni) dvoboji z Morrisom

Po rednem delu je najboljši strelec v ligi NBA Stephen Curry (Golden State) s povprečjem 32 točk na tekmo. Luka Dončić je šesti (27,7). Najboljši skakalec je Clint Capela (Atlanta) s 14,3 skoka na tekmo, Dončić je 21. z osmimi skoki. Najboljši asistent je Russell Westbrook (Washington) z 11,7 podaje, Dončić je peti z 8,6.

Vlatko Čančar je dosegel štiri točke. FOTO: USA Today Sports

Pari prvega kroga končnice:

VZHOD: Prihadelphia – kvalifikant 8, New York – Atlanta, Milwaukee – Miami, Brooklyn – kvalifikant 7.



ZAHOD: Utah – kvalifikant 8, LA Clippers – Dallas, Denver – Portland, Phoenix – kvalifikant 7.

Izidi:

Goran Dragić je tokrat poćival. FOTO: Jacob Kupferman/AFP

Po odigranih 72 tekmah rednega dela v ligi NBA so znani tekmeci v končnici. Miami v prvem krogu z Milwaukeejem. Denver s Portlandom, Dallas z LA Clippers. Dallas in Clippers sta bila tekmeca tudi v lanski končnici v mehurčku v Orlandu, kjer so bili boljši Kalifornijčani s 4:2 v zmagah.Dallas je zadnjo tekmo izgubil proti Minnesoti s 121:136.je igral vsega 20 minut in v tem času zbral 18 točk, 6 skokov in 6 podaj. Met iz igre je imel 6:13, za tri 2:7. Še vedno pa je bil snajboljši strelec pri gostih, ki so si že prej zagotovili neposredno uvrstitev v končnico.Za Timberwolves je 30 točk dosegel, po 23 sta jih dodalain»Odkar smo igrali proti Clippersom v lanski končnici, smo pridobili veliko izkušenj. Takrat je bilo zabavno, bilo je veliko zbadanja, posebej z. Veselim se ponovnega snidenja z njim, je odličen obrambni igralec. A vse bo v redu, nazadnje se mi je opravičil za vse. Z umazanim govorom ni nič narobe, dogaja se, še posebej v končnici. Za nami je dober redni del sezone, končali smo peti na zahodu, kar je glede na slab štart dober rezultat. Verjamem, da bomo imeli dobro končnico,« je povedal 22-letni Dončić, ki je na vprašanje, ali grdo govori v angleščini ali svojem jeziku, odgovoril: »Odvisno od trenutka.«Miami je z zgolj sedmimi igralci premagal Detroit s 120:107,je bil med množico košarkarjev, ki niso igrali. Šest igralcev je doseglo dvomestno število točk,23,21 in20.Denver je klonil s 116:132 pri Portlandu, ki se je izognil kvalifikacijam za končnico in se bo pomeril prav z Nuggets.je igral kar 17 minut, dosegel 4 točke (med 2:5, za tri 0:2) in 2 skoka.je prispeval 21 točk,še dve več za Nuggets. Pri Trailblazers je bil prvi strelecs 24.V zahodni konferenci se bodo za končnico merili branilci naslova LA Lakers in Golden State ter Memphis in San Antonio. V vzhodni pa sta para Boston vs. Washington in Indiana vs. Charlotte.: Boston Celtics 96:92Toronto Raptors :113:125: Charlotte Hornets 115:110San Antonio Spurs :121:123: Memphis Grizzlies 113:101: Houston Rockets 124:95: Cleveland Cavaliers 123:109: Orlando Magic 128:117Detroit Pistons :107:120(Goran Dragić: ni igral za Miami): Milwaukee Bucks 118:112: Dallas Mavericks 136:121(Luka Dončić: 21 minut, 18 točk, 6 skokov, 6 podaj za Dallas)New Orleans Pelicans :98:110: Los Angeles Clippers 117:112: Denver Nuggets 132:116(Vlatko Čančar: 17 minut, 4 točke, 1 skok za Denver)Sacramento Kings :99:121