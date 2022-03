Današnja košarka je kot računalniška igra z Dončićem v vlogi junaka

V nadaljevanju preberite:

Rojeni na 29. februar se radi pošalijo, da so blaženi, saj se postarajo le vsaka štiri leta. Dr. Mik Pavlovič, nekdanji košarkar, trener, funkcionar, vrsto let predsednik strokovnega sveta Košarkarske zveze Jugoslavije, profesor na tedanji Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani, avtor številnih knjig in kronist slovenske košarke, ima še posebno srečo. Ta teden je dopolnil že 90 let, čil, zdrav in svežih misli. Zakaj meni, da sodobna košarka ni tako šarmantna kot nekdanja? Zakaj občuduje Luko Dončića? Kako kot Mariborčan doživlja, da njegovo rodno mesto že dolgo nima prvoligaša, in zakaj od nekdaj meni, da bi morala biti Olimpija št. 1 v državi?