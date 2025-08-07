Dončić nasmejan v Ljubljani: Malo me še muči časovna razlika, a gre na bolje

V slovenski izbrani vrsti zdaj ni več ovir na poti proti evropskemu prvenstvu. V prvih desetih dneh priprav so košarkarji večkrat trenirali dvakrat na dan, v zadnjih dneh je poudarek na uigravanju akcij in telesnemu kontaktu. Ravno prav za prihod Luke Dončića, ki od torka trenira z izbrano vrsto.

Kot je slišati v strokovnem štabu, je želja ogromna, igralci bi »se stepli za vsako jabolko«. Zadovoljen je tudi selektor Aleksander Sekulić: »Ne le Luka, vsi so izjemno tekmovalni, to so značilnosti naših treningov. Včasih celo preveč, a tudi to jemljemo kot pozitivno.« Prihod Dončića je po odpovedih Josha Neba in Vlatka Čančarja pravo olajšanje, tudi Luka je vidno zadovoljen, da je znova v reprezentančni sredi.

»Počutim se dobro, zdaj sem z reprezentanco naredil dva treninga, malo je še utrujenosti zaradi časovne razlike, ampak gre na bolje,« je uvodoma povedal Luka. V prenovljeni podobi je stopil na košarkarsko igrišče, kjer ima osrednjo vlogo – tudi v slačilnici je njegov glas najbolj slišen. »Zagotovo, a nisem samo jaz, vsaka ekipa mora imeti več 'liderjev', če hoče biti uspešna.«

Slovenski superzvezdnik odlično vpliva tudi na preostale igralce. FOTO: Voranc Vogel

Zakaj se je torej odločil za drugačen režim treninga, kaj ga je gnalo letos poleti? »Bilo je nekaj razlogov, zagotovo pa sem imel več časa za to, prejšnje poletje ga ni bilo, igral sem do junija, nato ni bilo ravno veliko energije. Letos pa sem imel časa dovolj,« še pojasnjuje Dončić.

Slovenci so danes opravili z zadnjim resnim treningom za nekaj dni, jutri jih čaka dvoboj z Nemčijo v Stožicah (20.15), ki so vedno bolj polne, na voljo je menda še nekaj manj kot tisoč vstopnic. Luka je potrdil, da bo igral, kakšno vlogo bo imel, pa se bo odločil sproti, glede na počutje. Nato sledi sobotna regeneracija in pot v Mannheim, kjer jih v nedeljo čaka še druga tekma s svetovnimi prvaki (17.30).