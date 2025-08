Še zadnjič brez št. 77, Dončić z reprezentanco prvič v torek

Slovenska reprezentanca bo od jutri dalje končno v polni postavi. Neposredno iz Los Angelesa, kjer je minuli konec tedna podpisal novo pogodbo, je v Ljubljano danes zvečer priletel prvi zvezdnik Luka Dončić, na parketu se bo soigralcem prvič priključil na torkovem treningu. »Glavno je, da se Luka dobro počuti, vem, da bo z veseljem igral za reprezentanco,« o njem pravi Marko Milič, ki bo v prihodnje v slovenski reprezentanci pomagal pri delu z mladimi.

Svoj pogled na prihod Dončića je podal tudi selektor Aleksander Sekulić: »Smo v pričakovanju prihoda Dončića, nekoliko se tudi pripravljamo na njegovo vlogo, a nimamo košarkarja, ki bi ga na treningih lahko zamenjal. Zagotovo pa bodo treningi z Lukom še bolj intenzivni, še bolj kakovostni.« Za mlade košarkarje bo igranje z Dončićem posebna izkušnja, talenta jim gotovo ne manjka, je prepričan Milić: »Imamo res dobro mlado generacijo, ki je osvajala kolajne. Pri mladih igralcih je tako, da če dobijo krila, se lahko razletijo po parketu in takrat so lahko velika pridobitev za reprezentanco, če bodo igrali tako, kot igrajo na treningih. Potrebujejo pa izkušene, da jih usmerijo.«

Selektor Sekulić pričakuje prihod prvega zvezdnika. FOTO: Blaž Samec

Drugi del priprav so Slovenci v soboto zaključili z ekshibicijskim dvobojem med starimi in mladimi, več odgovorov glede moštva bo dal petkov obračun z Nemčijo v Stožicah (20.15). V postavi bo tudi Dončić, je potrdil selektor Sekulić, o Nemcih pa dodaja: »Šele danes sem izvedel, s kakšno postavo prihajajo v Ljubljano, kdo ve, kako pripravljeni so. Niti ni bistveno, osredotočiti se moramo nase, na našo igro, ki mora biti borbena in predvsem hitra.«