Dončić: Ne spomnim se, kdaj sem bil nazadnje tako živčen

Po dnevu, polnem pričakovanj, je Luka Dončić dočakal svoj debi v dresu Los Angeles Lakers. Po tekmi je razkril, da je bil pred začetkom dvoboja precej nervozen: »Ne spomnim se, kdaj sem bil nazadnje tako živčen pred tekmo. A ko sem stopil na parket, je bilo le še zabavno. Samo biti tam in spet igrati – neverjeten občutek.«

Navijači so ga v dvorani sprejeli z bučnimi ovacijami, kar mu je dalo dodatno energijo. »Način, kako so me sprejeli, soigralci, vodstvo, navijači – bilo je nekaj posebnega.« Tudi LeBron James ga je pred tekmo spodbudil s kratkim, a jasnim sporočilom: »Luka, bodi to, kar prekleto si! Ne poskušaj se prilagoditi! Izstopaj!«. Luka je priznal, da so mu te besede dale dodatno samozavest: »Ko ti LeBron reče kaj takega, te res prevzame. Dobesedno me je streslo. Bil sem samo srečen, da sem del tega.«

V prvih dneh pri Jezernikih je opazoval način igre ekipe, ki je, kot pravi, izjemno povezana. »Ko sem gledal njihovo tekmo proti Clippersom, sem takoj videl, kako povezani so na obeh straneh igrišča. Komaj sem čakal, da stopim na parket in igram z njimi.«

O sodelovanju z LeBronom na igrišču je povedal: »Ima neverjeten košarkarski IQ, vidi igro drugače kot večina igralcev. Mislim, da bo imeti na parketu dva takšna igralca pomagalo celotni ekipi.«

Dončić je bil napovedan kot zadnji igralec Jezernikov, kar je običajno čast, namenjena največji zvezdi ekipe. FOTO: Jayne Kamin-oncea/USA Today Sports, Reuters

Povezovanje s soigralci sicer še ni idealno, kar je bilo opazno pri nekaterih njegovih značilnih podajah no look, na katere niso bili vsi pripravljeni. »Nekateri niso pričakovali mojih podaj, to bomo morali še uskladiti,« je z nasmehom dodal Dončić.

Prav poseben trenutek je zanj predstavljala tudi uvodna predstavitev. Dončić je bil napovedan kot zadnji igralec Jezernikov, kar je običajno čast, namenjena največji zvezdi ekipe. »LeBron mi je zjutraj poslal sporočilo: 'Karkoli želiš.' Odgovoril sem mu, da bi si to za danes želel, potem pa bo on zadnji. To pove veliko o njem, kakšen človek je. Dal mi je moj trenutek.«

Posebno podporo je Dončić prejel tudi s tribun, kjer ga je spodbujal njegov mentor Dirk Nowitzki. »Veliko mi pomeni, da je prišel. Vedno sem ga občudoval, velik mentor in prijatelj je. Da je priletel iz Dallasa in bil tukaj – neverjetno, to res cenim.«

Ob koncu pogovora so ga vprašali, kateri trenutek večera mu bo najbolj ostal v spominu. »Definitivno predstavitev. Ko so me napovedali in je dvorana eksplodirala – bilo je neverjetno. To mi je bilo najljubše.«

Po tekmi so ga vprašali tudi o dogajanju v Dallasu in odzivu tamkajšnjih navijačev na njegovo menjavo. »Vidim, kaj se dogaja, in res cenim ljubezen, ki sem jo prejel. Sedem let sem bil tam, nikoli ne bom pozabil tistega obdobja. A zdaj je čas za nov korak. Način, kako so me sprejeli navijači Jezernikov, je bil neverjeten.«

Dončić pa ni le izjemen košarkar, temveč je ob selitvi v Los Angeles tudi pokazal svojo dobrodelno plat. Že pred tekmo je napovedal donacijo 500.000 dolarjev za pomoč žrtvam uničujočih januarskih požarov v Kaliforniji. Pri tem je poudaril, da želi vračati skupnosti: »To sem vedno počel – v Dallasu, v Sloveniji, predvsem tam. Ko sem izvedel, kaj se je zgodilo, sem to malo raziskal in želel pomagati.«

Svojo prvo tekmo pri zlato-vijoličastih je sklenil z besedami, ki najbolje povzemajo njegov večer: »Ko je padla žoga na tla in smo začeli igrati, sem si rekel – to je to, to je tisto, kar najraje počnem.«