Iz dvorane odstranili navijača, ki je protestiral zaradi menjave Dončića

Nezadovoljstvo navijačev Dallasa po odmevni selitvi Luke Dončića v Los Angeles Lakers ne pojenja. Na zadnji domači tekmi proti Sacramentu so se glasni izrazi protesta stopnjevali, vrhunec pa dosegli v tretji četrtini, ko je eden izmed navijačev izkoristil trenutek na velikem zaslonu in pred polno dvorano neslišno, a jasno izrekel: »Odpustite Nica!« (Fire Nico!). Nico Harrison, športni direktor ekipe Dallas Mavericks, je trenutno eden najmanj zaželenih ljudi v vzhodnem Teksasu.

Vodstvo kluba, ki je že ob prvem povratku moštva v domačo dvorano po menjavi igralcev previdno opustilo prikazovanje gledalcev na velikem zaslonu, je na tokratni tekmi znova preizkusilo to za ZDA standardno prakso. Med rubriko, ko navijači prepevajo glasbene uspešnice, je režiser prenosa prikazal moškega, ki je sprva pel hit Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody, nato pa odložil namišljeni mikrofon in izrazil svoje neodobravanje glede športnega direktorja svoje najljubše ekipe.

Odziv je bil hiter. Kamera je sunkovito spremenila fokus, na tribunah pa so se že slišali vzkliki in aplavzi. V zadnji četrtini, pri vodstvu Dallasa s 103:94, sta dva navijača dvignila transparent s pozivom k odstopu športnega direktorja Harrisona. Varnostniki so ju nemudoma pospremili iz dvorane, kar je v občinstvu sprožilo glasne žvižge in neodobravanje.

V klubu so zaradi groženj, ki naj bi jih Nico Harrison prejemal po menjavi Dončića, že okrepili varnostne ukrepe. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Napetost med vodstvom in navijači je v zadnjih dneh le še naraščala. V klubu so zaradi groženj, ki jih Harrison menda prejema po menjavi Dončića, že okrepili varnostne ukrepe. Kljub temu nezadovoljstvo ne pojenja – vsak novi spodrsljaj na igrišču prilije dodatno olje na ogenj. Tudi tokratna tekma se je za Dallas končala s porazom po podaljšku (128:129), kar je le še podžgalo dvome o pravilnosti odločitve.

Lastnik moštva Patrick Dumont je v nedeljo dejal, da se klubska vizija ne spreminja in da je bila menjava nujen korak za dolgoročno prihodnost franšize.

A odziv iz dvorane je bil jasen – navijači, ki so Dončića videli kot najboljšega košarkarja moštva, se z odločitvijo ne morejo sprijazniti. Če Dallas v kratkem ne najde prave poti do zmag, bo nezadovoljstvo še naprej uhajalo izpod nadzora.