Novi sosed Dončić pomaga žrtvam požara v Los Angelesu

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je znova pokazal svojo dobrodelno plat. Prek svoje fundacije je za obnovo Los Angelesa po januarskih požarih namenil pol milijona dolarjev oziroma okoli 485.000 evrov.

»Žalostno je opazovati, kako je divjanje požarov prizadelo Los Angeles. Hudo mi je za otroke, ki so izgubili domove, šole in igrišča, na katerih so se igrali s prijatelji. Moja fundacije se zavezuje, da bo pomagala pri obnovi športnih površin in igrišč, saj vsak otrok potrebuje varno okolje za igro,« je zapisala Fundacija Luka Dončić.

Pod donacijo v višini 500.000 dolarjev se je Luka Dončić podpisal z »vaš novi sosed«.