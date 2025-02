»Do konca življenja bom Maverick, a Luko sem moral priti podpret«

Po novici, ki je pretresla svet in rodila mnoge teorije o menjavi, da namreč Luka Dončić odhaja iz Dallasa v ekipo Los Angeles Lakers, je košarkarski zvezdnik po poškodbi mečne mišice po mesecu in pol danes prvič stopil na parket v dresu Lakersov. Dončić je v dresu s številko 77 zablestel s trojko, Lakersom pa se tudi sicer obeta gladka zmaga.

Dončić in Nowitzki. FOTO: Jerome Miron Usa/Today Sports

Dallas je po prodaji Dončića množično izgubljal sledilce na družbenih omrežjih, pa tudi sicer. A to ne pomeni, da so se odnosi v nekdanjem moštvu in med soigralci spremenili. Luko Dončića je na njegov debi z Lakersi prišel podpret tudi nekdanji košarkar Dirk Nowitzi, ki je posebni svetovalec za Dallas Mavericks pri Nacionalni košarkarski zvezi.

To je Nowitzki zabeležil tudi na omrežju X. Zapisal je, da bo vedno ljubitelj Dallas Mavericks, a da je moral priti podpret Dončića ob uvodu v njegovo novo poglavje življenja. Luka je ob tem, kaj pomeni imeti Dirka na tekmi, dejal, da mu pomeni veliko: » Je odličen mentor, tako da mi res veliko pomeni, da se je lahko pojavil tukaj.«

Ni pa Dončić edini, ki je danes v svojem dresu z znamenito številko 77, v njegov dres so oblečeni tudi številni navijači. V dvorani jih je namreč še pred začetkom tekme na stolih čakala majica z Lukovo številko.

Navijače Los Angeles Lakers, ki so spremljali Lukov debi, je na tribunah pred tekmo čakalo lepo presenečenje: dresi z Lukovo številko. FOTO: Ronald Martinez Getty Images/AFP

Na omrežju X je bilo videti, da so Dončićev debi prišli pogledat tudi nekateri znani obrazi izven športnega sveta, med drugim tudi pevka Adele.