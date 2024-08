Dončić odpira novo sezono z Mavericksi 24. oktobra pri San Antoniu

Košarkarji v severnoameriški košarkarski ligi NBA bodo prvič stopili na parket 22. oktobra, je objavila liga. Sedmo sezono zapored bo v dresu moštva Dallas Mavericks v njej zaigral tudi Luka Dončić, ki mu bo družbo delal nov soigralec Klay Thompson. Mavericksi bodo sezono začeli 24. oktobra, ko bodo gostovali pri San Antoniu.

Dončić se bo moral tako za uvod med drugim najprej zoperstaviti najboljšemu novincu lanske sezone Francozu Victorju Wembanyami in novi okrepitvi »ostrog« branilcu Chrisu Paulu, za katerega bo to že dvajseta sezona v ligi NBA.

Ljubljančan je v lanski sezoni v rednem delu v povprečju dosegal 28,9 točke na tekmo. Na podobni strelski ravni je bil tudi v končnici, kjer se je prvič prebil do finala, v katerem pa ga je že mučila poškodba, klubu ša ni uspelo osvojiti drugega naslova prvaka po letu 2011. Dončić bo s soigralci redni del sezone zaključil 13. aprila, ko ga čaka gostovanje pri moštvu Memphies Grizzlies.

Do takrat se bo skupaj s soigralci v sklopu tedna NBA rivalov 25. januarja pomeril še z z branilci naslova Boston Celtics. Moštvi se bosta še enkrat srečali 5. februarja.

»Kelti« bodo lov na 19. naslov prvaka lige NBA začeli 22. oktobra z gostovanjem v New Yorku pri Knicksih.

Isti dan kot Luka Dončić bo novo sezono začel tudi najkoristnejši igralec lige v lanski sezoni Nikola Jokić. Njegov Denver bo 24. oktobra doma gostil Oklahomo, pri kateri se mu bo s svojim košarkarskim znanjem nasproti postavil branilec Shai Gilgeous-Alexander.

Na tej tekmi bo na svojo priložnost čakal tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar, ki se vrača po težki poškodbi kolena.

Lebron James bo z 22. odigrano sezono v ligi NBA izenačil dosežek Vinca Carterja. Z moštvom Los Angeles Lakers pa bo najprej gostoval pri Minnesoti.

FOTO: Peter Casey Usa Today Sports via Reuters

Liga NBA letos ne bo omejena zgolj na tekme v Združenih državah Amerike, saj bodo trije dvoboji odigrani v tujini. Miami Heat in Washington Wizzards se bosta 2. novembra pomerila v prestolnici Mehike Ciudad de Mexicu, medtem ko se bosta 23. in 25. januarja med sabo v Parizu dvakrat udarile še Indiana Pacers in San Antonio Spurs.

Pozornost javnosti utegne pritegniti še dvoboj dveh Francozov, ki sta v zadnjih letih na naboru lige NBA pritegnila veliko pozornosti. To sta že omenjeni najboljši novinec Victor Wembanyama in prvi na letošnjem naboru Zaccharie Risacher. Slednja bosta drug proti drugem zaigrala dvakrat, in sicer 19. decembra ter 5. februarja, ko bosta na sporedu tekmi med San Antoniem in Atlanto, katere barve brani Risacher.

Vsako moštvo bo v rednem delu odigralo 82 tekem. Tekma vseh zvezd bo na sporedu 16. februarja. Končnica se bo začela 19. aprila. Prva tekma finala bo na sporedu 5. junija.