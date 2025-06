Dončić: Otroci v košarki ne uživajo več, kot sem užival jaz

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je bil zvezdniški gost v najnovejši epizodi cenjenega podcasta Mind the Game, kjer sta ga gostila legendi LeBron James in Steve Nash. V prvem delu poglobljenega pogovora so se sprehodili skozi Dončićevo izkušnjo igranja ob LeBronu v dresu Jezernikov iz Los Angelesa, njuno medsebojno razumevanje na parketu, Lukovo prilagajanje na življenje v Kaliforniji, dotaknili pa so se tudi pereče teme razvoja mladih košarkarjev.

Zvezdniški tandem v rumeno-vijoličastem išče pravo kemijo

Osrednji del košarkarsko obarvane debate se je vrtel okoli sodelovanja dveh izjemnih talentov v dresu Jezernikov. Nash je Luko povprašal o občutkih ob igranju z enim od svojih idolov. »Neverjetno je,« je v podcastu Mind the Game takoj odvrnil Dončić. »Nikoli še nisem igral s takšnim igralcem. Ogromno se lahko naučim, tako na igrišču kot zunaj njega, še posebej glede priprave na tekmo – LeBron pride v dvorano tudi deset ur pred tekmo!«

Nash je izpostavil številne podobnosti v načinu igre Dončića in Jamesa, kot so izjemen pregled nad igro, sposobnost diktiranja tempa in fizična dominantnost, pri čemer je LeBron v šali pripomnil, da je Luka morda v prednosti pri »odrivu«. Dončić je priznal, da je njuno medsebojno razumevanje na igrišču še »projekt v teku«, a da iz dneva v dan napredujeta. Kot primer njunega rastočega sodelovanja je omenil nedavno tekmo proti Oklahomi: »Mislim, da ste danes videli proti OKC – tam je težko zmagati, niso zaman ena najboljših ekip Zahoda. Delila sva si žogo, vsi so prihajali do odprtih metov.«

LeBron James je pohvalil Dončićevo izjemno sposobnost, da ne glede na pritisk agresivnih in atletskih obramb, kot jo igra OKC, vedno ohrani svoj ritem. »Nikoli ne dovoli, da mu kdo narekuje, kako bo igral. Vedno on nadzoruje dogajanje na parketu,« je poudaril James. »Za nas preostale to pomeni, da moramo biti vedno pripravljeni, saj nikoli ne veš, kdaj te bo žoga našla po kakšni njegovi podaji, ki je v zgodovini lige ni bilo sposobno izvesti veliko igralcev.«

Glede življenja v Los Angelesu je Dončić dejal: »To je prvo mesto, kjer igram, ki ima ocean, in res imam rad ocean. Edina težava je promet.« FOTO: Harry How/AFP

Zanimiva debata se je razvila tudi okoli Dončićevih znamenitih »pozno odloženih podaj« (late pass), ko se zdi, da je akcija že izgubljena, a Luka še najde pot do prostega soigralca. »Mislim, da se je to razvilo sčasoma, nisem tega počel kot otrok,« je pojasnil Dončić. »Soigralcem vedno rečem, naj ostanejo na svojem mestu, ko skočim, ker vem, kje so bili, in če nimam druge možnosti, jim bom podal.« Nash je pripomnil, da takšne podaje zahtevajo izjemno vizijo in tudi telesno višino, ki jo Dončić ima.

Odraščanje z žogo in kritika sodobnega sistema

Čeprav v pogovoru niso podrobneje analizirali pravkar končane sezone ali razkrivali konkretnih ciljev za prihodnost, je bila košarka rdeča nit skozi pripovedi o njunem odraščanju. Dončić, James in Nash so obujali spomine, kako so se zaljubili v igro, pri čemer so vsi trije poudarili pomen neformalne igre na zunanjih igriščih, brez nenehnega nadzora trenerjev.

To je služilo kot uvod v osrednjo temo podkasta: razvoj mladih košarkarjev in delo Dončićeve fundacije. Ta je naročila obsežno, 300 strani dolgo študijo, ki primerja sisteme v Evropi in ZDA. »K študiji me je spodbudilo dejstvo, da vse več otrok dandanes opušča šport, verjetno zato, ker se pri tem ne zabavajo tako, kot sem se jaz,« je pojasnil Dončić. »Glavni cilj je, da otroci uživajo v igranju košarke.«

Osrednji del košarkarsko obarvane debate se je vrtel okoli sodelovanja dveh izjemnih talentov v dresu Jezernikov. FOTO: Joshua Gateley/AFP

Sogovorniki so bili kritični do komercializacije in pretirane strukturiranosti mladinskega športa v ZDA, kjer se po Nashevih besedah »staršem prodajajo sanje«, otroci pa so že zelo zgodaj usmerjeni v le en šport in vpeti v drage programe. LeBron James je dodal, da takšen sistem vodi v prezgodnjo izgorelost.

Dončić je potrdil, da tudi v Sloveniji ni več toliko spontane igre na igriščih kot včasih. Njegova fundacija si zato prizadeva združiti najboljše prakse iz različnih okolij, da bi otrokom povrnili veselje do igre. Za ta namen je bil ustanovljen tudi Svet športnikov (Athletes Council), v katerem sodelujejo igralci z različnimi izkušnjami, kot so Nash (Kanada), Steph Curry (ZDA), Dirk Nowitzki (Nemčija) in Dončić sam.

Nash je v svoji karieri igral tudi z nekdanjim slovenskim 'kapetanom' Goranom Dragićem. FOTO: Mike Stone/Reuters

Čeprav konkretni tekmovalni cilji za prihodnjo sezono Jezernikov v tem pogovoru niso bili v ospredju, bo to najverjetneje tema v kakšnem izmed prihodnjih delov tega podkasta. Naslednji bo na vrsti prihodnji teden, kjer bo prav tako gost slovenski čudežni deček.