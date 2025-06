PSG na vrhu Evrope: Začetek dinastije ali le zvezdni utrinek?

Paris Saint-Germain je v soboto zvečer v Münchnu kronal svoja dolgoletna prizadevanja z zgodovinsko zmago nad Interjem (5:0) in tako prvič v klubski zgodovini dvignil pokal lige prvakov. Ta uspeh, na katerega so v klubu pod katarskim lastništvom čakali vse od prevzema leta 2011, je sprožil val navdušenja, a hkrati odprl vprašanja o prihodnosti: je to zgolj PSG-jevo leto ali se začenja obdobje pariške prevlade v evropskem nogometu?

Praznik nogometa v Parizu z grenko senco

Dan po zmagi je Pariz zajelo nepozabno slavje. Na Elizejskih poljanah se je zbralo več kot 100.000 navijačev, da bi pozdravili svoje junake. Igralci so se z odprtim avtobusom pripeljali neposredno z letališča, ponosno kazali lovoriko, ekipo pa je kasneje v Elizejski palači sprejel tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

Veličastno slavje pa so zasenčili tudi resni incidenti. V noči s sobote na nedeljo so po vsej Franciji opravili več kot 500 aretacij, večinoma v Parizu, kjer so izbruhnili nemiri. Načelnik pariške policije Laurent Nunez je za radio RTL dejal, da je šlo za »posameznike, ki so bili zlonamerni in niso bili v resnici navijači PSG«. Kljub tem dogodkom, ki sta jih tako klub kot predsednik Macron ostro obsodila, je velika večina navijačev zmago proslavila mirno.

PSG 2.0: nova filozofija obrodila prvi veliki sad

Zmagoslavje v ligi prvakov se časovno ujema z novo klubsko usmeritvijo, ki so jo mediji že krstili za PSG 2.0. Kot poroča Guardian, se pariški klub v zadnjih sezonah vse bolj odvrača od strategije kopičenja zvezdniških imen in raje vlaga v mlade, obetavne nogometaše, še posebej francoske. Čeprav tudi ti terjajo znatna finančna sredstva, si v klubu prizadevajo oblikovati bolj povezano ekipo, ki bo krojila uspehe na dolgi rok.

Trener Luis Enrique je po zmagi, kot navaja Standard, odločno napovedal: »Ko sem prišel, sem rekel, da je moj končni cilj napolniti vitrine z lovorikami. Edina, ki je manjkala, je bila liga prvakov. Zdaj je tu. Nadaljevali bomo z osvajanjem nogometnega sveta.« Njegove besede potrjuje tudi predsednik kluba Nasser al-Khelaifi: »Cilj je zdaj ponovno zmagati. Štirinajst let smo trdo delali, a gradimo nekaj za prihodnost.«

Ekipa, ki je blestela v finalu, je bila najmlajša v finalu lige prvakov v 21. stoletju. Imena kot so Désiré Doué (19), João Neves (20), Bradley Barcola (22), pa tudi Hviča Kvaračelija, Vitinha, Nuno Mendes in Willian Pacho, vsi mlajši od 25 let, klubu obetajo svetlo prihodnost.

Potencial za prevlado in skrite pasti

Izjemna finančna moč pariškega kluba – po nekaterih ocenah naj bi za plače namenjal dvakrat več sredstev kot finalist Inter – skupaj z mladostno, talentirano zasedbo in izkušenim vodstvom s klopi nedvomno odpira vrata obdobju morebitnih nadaljnjih uspehov. Vseeno pa Guardian svari pred prevelikim optimizmom in opozarja na možne ovire. Že pot do letošnjega naslova evropskih prvakov ni bila posuta zgolj z rožicami; v skupinskem delu so se Parižani reševali tudi s pomočjo novega tekmovalnega formata, napeto pa je bilo tudi na nekaterih tekmah v izločilnih bojih.

Guardian kot enega večjih izzivov izpostavlja tudi neizbežno privlačnost drugih, zgodovinsko še bolj uglednih evropskih klubov. Odhod Kyliana Mbappéja v vrste madridskega Reala, ki ga v Parizu sicer vidijo kot dokončen prelom s preteklimi navadami, služi kot jasno opozorilo. Vprašanje, ki ostaja neodgovorjeno, je, ali bodo mladi dragulji, kot so Doué, Bradley Barcola ali Vitinha, nekega dne krenili po podobni poti iskanja novih izzivov. Prav tako pri britanskem časniku opozarjajo, da bi lahko na dolgoročno konkurenčnost Parižanov vplivala manj zahtevna domača liga ter dejstvo, da ena evropska lovorika kluba še ne postavlja povsem ob bok tradicionalnim nogometnim dinastijam stare celine.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je pred finalom izjavil, da bo zmagovalec okronan za »najboljši klub na svetu«. Le čas bo razkril, ali bo PSG tej laskavi oznaki zadostil tudi v prihodnjih letih in utemeljil obdobje svoje prevlade ali pa bo ta bleščeči uspeh ostal le izjemen, a osamljen dosežek. Kljub številnim odprtim vprašanjem pa Pariz, kot se je šušljalo v nogometnih krogih že pred samim finalom, vsaj za zdaj ponosno nosi naziv evropske nogometne prestolnice.